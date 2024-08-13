Спустя 41 год участок пражской кольцевой дороги от Беховице до D1 готов к строительству

Отсутствие этого участка значительно осложняет движение в Праге и ее окрестностях. Дирекция дорог и автомагистралей готова приступить к строительству 13-километрового отрезка кольцевой дороги от Беховице до D1, так как разрешение на строительство обрело юридическую силу. Многолетние споры с противниками проекта, главным образом из муниципалитетов, через которые пройдет автомагистраль, завершены. В финансовом плане это крупнейшая инвестиция Регионального управления транспорта — строительство обойдется в 15 миллиардов крон.



Радек Мацл, глава Управления дорог и автомагистралей, сообщил, что разрешение на строительство запланированного участка Пражской кольцевой дороги от Беховице до автомагистрали D1 обрело юридическую силу. Земля была выкуплена у 90% владельцев, и к концу этого года планируется начать строительные работы.



Для участка длиной почти 13 километров ŘSD выбирает подрядчика. Тендер был объявлен в прошлом году, но из-за ряда вопросов его пришлось отложить. Теперь государственная организация планирует объявить победителя в сентябре, а строительство должно начаться к концу года. Однако на отдельных участках уже ведутся подготовительные работы.



Мацл сообщил, что в Управление транспортного и энергетического строительства (DESÚ) не поступило ни одной апелляции на выданное разрешение на строительство. «Это означает, что разрешение на строительство 12,6-километрового маршрута обрело юридическую силу», — добавил он. По словам Мацла, в ходе процедуры строительства было подано три возражения, но ŘSD удалось достичь соглашения со всеми сторонами, чтобы не блокировать проект.



В конце мая на месте планируемого участка начались археологические исследования. Начало строительства запланировано на конец этого года, а завершение — на конец 2027 — начало 2028 года.



Строительство Пражской кольцевой автодороги разделено на 11 участков, семь из которых уже введены в эксплуатацию. Первый из них был открыт в 1983 году. Последний раз кольцевая дорога была расширена в 2010 году, когда открылся маршрут от D1 до D5. Кроме юго-восточного участка между Беховице и D1, не хватает еще трех в северной части: между Рузине, Сухдолом, районами Бржезиневс и Саталице. Их строительство еще не завершено.