Разница температур не более 5°C. Как правильно пользоваться кондиционером в авто?

Во-первых, не всегда нужно включать кондиционер, особенно если вы едете по короткому маршруту или часто останавливаетесь. В этом случае эффективно охладить автомобиль могут даже правильно открытые окна. Кондиционер лучше всего работает при повышенных оборотах двигателя, поэтому имеет смысл включать его при длительных поездках и на высоких скоростях.



Также необходимо следить за тем, чтобы в автомобиле не создавалась слишком большая разница температур по сравнению с внешней средой. В противном случае вы рискуете получить воспаление дыхательных путей, а также головную боль и другие проблемы. В идеале перед поездкой стоит проветрить автомобиль с открытыми окнами или дверями. При этом включите кондиционер на минимальную мощность и подождите некоторое время, в идеале — вне машины. Затем выезжайте, но установите охлаждение на уровень, который не более чем на 5°C ниже наружной температуры.





Конечно, возможны ситуации, когда на улице 32°C, а в салоне около 27°C, что не совсем комфортно. В таком случае стоит постепенно снижать температуру.



При использовании кондиционера окна по-прежнему должны быть закрыты, но иногда воздух в машине нужно проветривать. Это связано с тем, что система высушивает воздух, а сухой воздух вызывает раздражение дыхательных путей и кожи и делает водителя более склонным к усталости и пониженной внимательности. Быстрое проветривание восстановит недостающую влажность в автомобиле и поможет вам сосредоточиться на вождении.



Но кондиционер — это не только летнее удобство. Чтобы он работал исправно, его нужно включать круглый год, хотя бы на время. Поэтому рекомендуется включать охлаждение в идеале раз в две недели, давать ему поработать несколько минут, а затем снова выключать.



Регулярное обслуживание, то есть доливка охлаждающей жидкости и чистка, также важны. Это связано с тем, что во всей системе скапливается грязь и образуется плесень, которая начинает вихриться в автомобиле. Чистку рекомендуется проводить раз в год.