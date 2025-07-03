Разница температур не более 5°C. Как правильно пользоваться кондиционером в авто?
3 июля 2025
19:30
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Когда температура на улице превышает 30°C, под прямыми солнечными лучами за час внутри автомобиля может стать так жарко, что вы едва сможете выдержать пребывание в нем. Конечно, лучшее решение — включить кондиционер, чтобы создать комфортную прохладу. Однако существуют рекомендации по его использованию, несоблюдение которых может привести к проблемам со здоровьем, усталости и даже техническим неполадкам в автомобиле. Так чего же следует избегать?
Во-первых, не всегда нужно включать кондиционер, особенно если вы едете по короткому маршруту или часто останавливаетесь. В этом случае эффективно охладить автомобиль могут даже правильно открытые окна. Кондиционер лучше всего работает при повышенных оборотах двигателя, поэтому имеет смысл включать его при длительных поездках и на высоких скоростях.
Также необходимо следить за тем, чтобы в автомобиле не создавалась слишком большая разница температур по сравнению с внешней средой. В противном случае вы рискуете получить воспаление дыхательных путей, а также головную боль и другие проблемы. В идеале перед поездкой стоит проветрить автомобиль с открытыми окнами или дверями. При этом включите кондиционер на минимальную мощность и подождите некоторое время, в идеале — вне машины. Затем выезжайте, но установите охлаждение на уровень, который не более чем на 5°C ниже наружной температуры.
Также необходимо следить за тем, чтобы в автомобиле не создавалась слишком большая разница температур по сравнению с внешней средой. В противном случае вы рискуете получить воспаление дыхательных путей, а также головную боль и другие проблемы. В идеале перед поездкой стоит проветрить автомобиль с открытыми окнами или дверями. При этом включите кондиционер на минимальную мощность и подождите некоторое время, в идеале — вне машины. Затем выезжайте, но установите охлаждение на уровень, который не более чем на 5°C ниже наружной температуры.
Конечно, возможны ситуации, когда на улице 32°C, а в салоне около 27°C, что не совсем комфортно. В таком случае стоит постепенно снижать температуру.
При использовании кондиционера окна по-прежнему должны быть закрыты, но иногда воздух в машине нужно проветривать. Это связано с тем, что система высушивает воздух, а сухой воздух вызывает раздражение дыхательных путей и кожи и делает водителя более склонным к усталости и пониженной внимательности. Быстрое проветривание восстановит недостающую влажность в автомобиле и поможет вам сосредоточиться на вождении.
Но кондиционер — это не только летнее удобство. Чтобы он работал исправно, его нужно включать круглый год, хотя бы на время. Поэтому рекомендуется включать охлаждение в идеале раз в две недели, давать ему поработать несколько минут, а затем снова выключать.
Регулярное обслуживание, то есть доливка охлаждающей жидкости и чистка, также важны. Это связано с тем, что во всей системе скапливается грязь и образуется плесень, которая начинает вихриться в автомобиле. Чистку рекомендуется проводить раз в год.
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