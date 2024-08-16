Велосипедисты и роллеры первыми опробовали новый участок трассы D6

«Этот участок Карловарского шоссе D6 возле Крупы будет введен в эксплуатацию через несколько недель, но в это воскресенье он принадлежит общественности. Его можно пересечь пешком, с коляской, на велосипеде или коньках», — подтвердил представитель Дирекции автомобильных дорог Ян Ридл. И новый ровный асфальт всех манил. «Ездить на велосипеде по шоссе не очень удобно, мы живем недалеко отсюда, поэтому мы с женой этим воспользовались, и это здорово. Когда я буду водить здесь машину, я обязательно буду помнить, что мы могли бы здесь покататься и на велосипеде», — поделился радостью от поездки Яромир Кудрна.





Помимо возможности опробовать свежий асфальт, подготовили и ряд других аттракционов. Дети могли попробовать себя в слаломе, взглянуть на строительную технику, технику ГИБДД или развлечься на надувном замке. Но взрослых больше всего привлекало само шоссе. «На велодорожках не бывает такого идеального асфальта, его надо использовать. Все идет отлично», — рассказал Роман Сикора на роликовых коньках.





Участок, служащий объездной дорогой, соединится с уже действующим участком от Праги, заканчивающимся возле Крушовице. Он включает в себя четыре моста, а общая стоимость строительства превысила 1,5 миллиарда крон.





Остальные участки в направлении Карловых Вар находятся в стадии строительства. Девятикилометровый участок возле Горжеделя должен быть сдан в эксплуатацию в следующем году, а также пятикилометровая объездная дорога Горжовичек. На других участках водителям придется ждать еще как минимум три-четыре года.