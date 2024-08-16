В Карловых Варах арестовали украинца, подозреваемого в финансировании исламских террористов

«Суд в Антверпене выдал европейский ордер на арест, в котором говорится, что задержанный мужчина подозревается в передаче денег террористическим организациям, которые финансируют свою деятельность в основном на севере Сирии и Афганистане», — сказал Милослав Седлачек, заместитель председателя регионального суда в Пльзене.



По его словам, Пльзеньская областная прокуратура должна внести в суд предложение о выдаче иностранца Бельгии, где он также имеет постоянное место жительства.



«Затем суд решит, имеем ли мы право его экстрадировать. Мы не рассматриваем его вину, а только взаимную преступность. Это означает, является ли поведение, за которое его преследуют в иностранном государстве, преступлением и в Чешской Республике. В данном случае это так», — сказал Седлачек.



Из ордера на арест следует, что мужчину с украинским гражданством привлекают к ответственности за преступления по подготовке теракта, участию в деятельности террористической организации и финансированию терроризма, за что ему грозит 10 лет лишения свободы по бельгийскому законодательству.



Следователи там утверждают, что мужчина с декабря прошлого года работал в высокоорганизованной группе людей преимущественно русского происхождения, которая идентифицирует себя с экстремистской идеологией, связанной с Исламским государством, и собирала деньги для возможного финансирования террористических преступлений. Группа также предположительно занимается закупкой и транспортировкой материалов для производства взрывчатки.



Он утверждает, что не сделал ничего плохого



По словам Седлачека, задержанный украинец во время слушаний по делу о задержании утверждал, что находится в Карловых Варах на лечении после травмы ноги. «Но я не видел никакого медицинского заключения. Что касается вины, то он выразился в том смысле, что не делает ничего плохого. Он не протестовал против перевода в Бельгию, наоборот, хотел, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы он мог там все объяснить властям», — добавил заместитель председателя суда.



В Пльзеньской тюрьме также были введены чрезвычайные меры безопасности в связи с пребыванием задержанного за решеткой.