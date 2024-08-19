Люди в память об оккупации зажгли бенгальские огни перед посольством России в Праге

В Праге 6 на площади, носящей имя убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова, присутствовали как очевидцы событий 1968 года, так и молодые люди и родители с маленькими детьми. Они слушали выступления двух подписантов Хартии 77 — психотерапевта Веры Рубаловой Костлановой и философа Даниэля Крупы. Оба спикера призвали присутствующих демонстрантов поддержать украинцев.





Рубаловой Костлановой на момент вторжения было 20 лет. Сегодня она вспомнила, что после прихода войск чехи в подавляющем большинстве вели себя храбро, но затем в обществе наступила депрессия и последовали 20 лет разочарований и клеветы. «Последствия этой отставки передаются из поколения в поколение и, к сожалению, ощущаются и сегодня», — сказала она. «Важно помнить о событиях, которые молодому поколению могут показаться далекими, но, как оказывается, они все еще присутствуют», — продолжил Крупа.





Собрание, посвященное годовщине вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию и последующей более чем двадцатилетней оккупации, было созвано организациями Člověk v tísni, Milion chvilek pro demokracii и Paměť národa. Мероприятие также поддержал Европейский конгресс украинцев. Организаторы решили провести мероприятие после наступления темноты в связи с тем, что советские войска пересекли границу Чехословакии в ночь с 20 на 21 августа 1968 года. Назвали его «Иди домой, Иван» по песне протеста, ставшей популярной после 1968 года.





«Чехи испытали на себе, что такое российская оккупация, и это, безусловно, одна из причин, почему они так настойчиво и интенсивно поддерживают Украину в борьбе с российской армией», — сказала организатору Адриана Черна из Člověk v tísni. Собравшись прямо перед посольством России, организаторы хотели заявить, что история не должна повториться.