Люди в память об оккупации зажгли бенгальские огни перед посольством России в Праге
21 августа 2024
08:00
616
Несколько сотен человек собрались в сумерках 20 августа у посольства России в Праге, чтобы отметить годовщину вторжения в Чехословакию советских и других войск Варшавского договора и в то же время выразить солидарность с Украиной. Зажигая бенгальские огни, демонстранты направили символическое молчаливое послание работникам огороженного комплекса и другим представителям российского режима.
В Праге 6 на площади, носящей имя убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова, присутствовали как очевидцы событий 1968 года, так и молодые люди и родители с маленькими детьми. Они слушали выступления двух подписантов Хартии 77 — психотерапевта Веры Рубаловой Костлановой и философа Даниэля Крупы. Оба спикера призвали присутствующих демонстрантов поддержать украинцев.
Рубаловой Костлановой на момент вторжения было 20 лет. Сегодня она вспомнила, что после прихода войск чехи в подавляющем большинстве вели себя храбро, но затем в обществе наступила депрессия и последовали 20 лет разочарований и клеветы. «Последствия этой отставки передаются из поколения в поколение и, к сожалению, ощущаются и сегодня», — сказала она. «Важно помнить о событиях, которые молодому поколению могут показаться далекими, но, как оказывается, они все еще присутствуют», — продолжил Крупа.
Собрание, посвященное годовщине вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию и последующей более чем двадцатилетней оккупации, было созвано организациями Člověk v tísni, Milion chvilek pro demokracii и Paměť národa. Мероприятие также поддержал Европейский конгресс украинцев. Организаторы решили провести мероприятие после наступления темноты в связи с тем, что советские войска пересекли границу Чехословакии в ночь с 20 на 21 августа 1968 года. Назвали его «Иди домой, Иван» по песне протеста, ставшей популярной после 1968 года.
«Чехи испытали на себе, что такое российская оккупация, и это, безусловно, одна из причин, почему они так настойчиво и интенсивно поддерживают Украину в борьбе с российской армией», — сказала организатору Адриана Черна из Člověk v tísni. Собравшись прямо перед посольством России, организаторы хотели заявить, что история не должна повториться.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:30
21 АВГУСТА 2024
374
Даже недавнее решение Чешского национального банка снизить базовую ставку еще на 0,25 процентного пункта не положит начало существенным скидкам на ипотеку. Банки продолжат защищаться от бегства...
11:30
21 АВГУСТА 2024
263
Чешская Республика в Днепропетровской области Украины предлагает свои возможности в области энергетики, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, водного хозяйства, традиционного инженерного...
10:00
21 АВГУСТА 2024
507
В Чешской Республике насчитывается почти 319 000 владельцев лицензий на оружие. За последние четыре года прибавилось почти 12 000 новых. Наибольший прирост произошел после начала войны в Украине.
22:00
20 АВГУСТА 2024
1109
Полиция разыскивает жертв мужчины, который принуждал женщин в квартире в Праге 6 к принудительным сексуальным действиям. Он искал женщин через объявления, в которых предлагал оплачиваемую работу...
17:30
20 АВГУСТА 2024
1300
По мнению сенатского комитета по безопасности, правительство должно поручить спецслужбам расследовать угрозу злоупотребления православными церквями в Чехии для проведения российских операций по...
16:30
20 АВГУСТА 2024
868
Объекты размещения в Чешской Республике с середины следующего года смогут обязать регистрироваться в новой электронной системе eTurista. Это предусмотрено поправкой к Закону о туристическом...
14:00
20 АВГУСТА 2024
884
За первый год действия закона, защищающего так называемых осведомителей, в Министерство юстиции обратились 166 человек. На данный момент 52 из этих сообщений были переданы в соответствующие органы,...
13:00
20 АВГУСТА 2024
1108
Дания хочет положить конец бесчинству банд, пришедших из Швеции. Страна обеспокоена прибытием киллеров из Швеции. В этом году 10 людям со шведским гражданством, более половины из которых...
11:30
20 АВГУСТА 2024
580
Часть доходов от замороженных российских активов в Евросоюзе будет потрачена на поставки для Украины боеприпасов, которые закупит Чехия. Таким образом, появится возможность закупить еще сотни тысяч...
10:00
20 АВГУСТА 2024
1159
Согласно опросу агентства Insa, немцы чувствуют себя все менее безопасно в своей стране. Каждый второй немец считает, что безопасность в стране за последние пять лет снизилась. Статистика МВД за...
08:00
20 АВГУСТА 2024
802
Вступление Украины в НАТО не должно быть обусловлено полным контролем над всей ее территорией, заявил президент Чехии Петр Павел. Он ожидает, что в ближайшие годы Украина сможет договориться с...
22:00
19 АВГУСТА 2024
914
Водители в Германии скоро смогут садиться за руль, имея до 3,5 нанограмма THC на миллилитр сыворотки крови. Соответствующая поправка, увеличивающая лимиты употребления этого наркотического вещества...
15:45
19 АВГУСТА 2024
565
Приглашаем вас на семинар по финансовой грамотности, который состоится 24 августа в городе Пльзень. Под руководством опытного специалиста Константина Панаско вы сможете получить ценные знания о...
15:00
19 АВГУСТА 2024
1197
На днях в Карловых Варах полиция арестовала украинца, на которого власти Бельгии выдали европейский ордер по подозрению в финансировании деятельности исламских террористов. Областной суд в Пльзене...
14:00
19 АВГУСТА 2024
1094
Примерно 50 000 новых и десятки тысяч существующих студентов сталкиваются с перенаселенностью общежитий и усилением конкуренции при просмотре частных квартир. К тому же, по сравнению с прошлым...