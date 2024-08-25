В Праге на строительной площадке обнаружены человеческие останки
27 августа 2024
15:00
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На месте строительства ресторана в Праге 5 во время реконструкции были найдены человеческие останки, полиция утверждает, что они находились там уже длительное время. Как они там оказались, сейчас выясняют криминалисты.
Полицейские выехали на место находки на улице Йиндрова в Праге 5 около пяти часов вечера в понедельник. Помимо полицейских патрулей, на место происшествия направились и региональные криминалисты.
«На строительной площадке были найдены человеческие останки, по первоначальной информации они относятся к более давнему времени. Мы выясняем, как они туда попали», — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова. По словам полицейских, останки были найдены на глубине и детективам придется их откапывать.
«На строительной площадке были найдены человеческие останки, по первоначальной информации они относятся к более давнему времени. Мы выясняем, как они туда попали», — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова. По словам полицейских, останки были найдены на глубине и детективам придется их откапывать.
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