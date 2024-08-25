В Праге на строительной площадке обнаружены человеческие останки

Полицейские выехали на место находки на улице Йиндрова в Праге 5 около пяти часов вечера в понедельник. Помимо полицейских патрулей, на место происшествия направились и региональные криминалисты.



«На строительной площадке были найдены человеческие останки, по первоначальной информации они относятся к более давнему времени. Мы выясняем, как они туда попали», — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова. По словам полицейских, останки были найдены на глубине и детективам придется их откапывать.