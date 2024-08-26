Администрация Праги 1 проверяет фасады зданий после трагедии на улице Лазарска
28 августа 2024
08:00
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Администрация Праги 1 проверяет состояние всех зданий, которыми управляет в столице. Чиновники приняли решение о внеочередных проверках после трагического события, произошедшего три недели назад на улице Лазарска, когда на трамвайной остановке кусок карниза упал с крыши дома на мужчину, который скончался на месте.
Дело расследует полиция. Прага 1 управляет десятками зданий. Поэтому можно ожидать, что проверки фасадов и карнизов продлятся несколько недель. Что касается скорости ремонта, она зависит от обнаружения конкретного дефекта, заявили в администрации.
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