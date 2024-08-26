Останки со стройки в Стодулках могут принадлежать жертвам убийств 90-х годов
28 августа 2024
18:00
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На этой неделе пражские полицейские обнаружили на участке в районе Стодулки останки не одного, а двух человек. Сейчас расследуются подозрения, что это жертвы нераскрытого дела из прошлого. По словам надежного источника, речь идет о двойном убийстве, совершенном примерно в 1996 году, когда в столице исчезли китайский бизнесмен и его девушка.
Источник утверждает, что оба пропавших были застрелены и похоронены на вышеупомянутом участке земли на улице Йиндрова в Праге 5 — Стодулки киллером, также выходцем из Китая.
«Я могу подтвердить, что были найдены останки двух человеческих тел, и на данный момент мы не можем исключить связь с каким-либо из старых дел, которые были раскрыты в Праге много лет назад», — сказала пресс-секретарь пражской полиции Эва Кропачова.
Пражская полиция пока не сообщает дальнейших подробностей, поскольку предстоит провести идентификацию останков, выяснить причину смерти и срок, в течение которого они находились в земле. Это займет некоторое время.
Об обнаружении человеческих костей сообщили в полицию в понедельник рабочие, которые занимались строительством и ремонтом ресторана. Следователи и полицейские техники работали на месте с перерывами из-за плохой погоды в течение последних двух дней. Позже представитель полиции подтвердил, что они обнаружили скелеты двух человек.
Надежный источник в органах безопасности сообщил, что скелеты предположительно принадлежат жертвам жестокого преступления, совершенного несколько десятилетий назад.
Источник рассказал, что все началось в 1996 году, когда китайская бизнесвумен, работавшая в то время в Праге, арендовала землю и коттедж в Стодулках у тогдашнего владельца.
Через два месяца, когда женщина предположительно не заплатила за аренду, хозяин дома пришел на участок и обнаружил окровавленный диван, брызги крови на стенах и пулю в полу.
В это время родственники заявили о пропаже еще одного китайского бизнесмена и его девушки. Расследование началось после того, как на парковке был найден автомобиль, принадлежащий пропавшему.
Последующие находки и следственные действия привели к вышеупомянутому участку земли на улице Йиндрова в Стодулках, площадь которого, включая коттедж, составляла около 400 квадратных метров. Существовали подозрения, что разыскиваемая пара была убита.
«Убийца заманил бизнесмена в коттедж и сад. По слухам, состояние убитого составляло около 300 000 долларов. Там киллер застрелил и похоронил его и его подругу. По моим сведениям, это подозревает и полиция», — сообщил источник. По его словам, причиной могла стать ссора между китайскими бизнесменами или бандами.
«Полицейские знали, что пропавшие люди похоронены там, где-то в саду. Однако они копали в другом месте и не нашли тела. Теперь останки обнаружены в том месте, где после 2000 года не копали, потому что оно было слишком хорошо видно со всех сторон и не предполагалось, что убийца мог спрятать их там», — добавил источник с места преступления.
По его словам, следователи уже тогда подозревали конкретного исполнителя, который, как говорят, был наемным убийцей из Китая, но вскоре после преступления сбежал из Чехии. Предположительно, его тоже настигло правосудие, а возможно, и первоначальные, пока неизвестные заказчики убийств. По словам источника, этот человек, скорее всего, умер насильственной смертью в одной из стран Бенилюкса — Нидерландах или Бельгии — где-то между 2006 и 2008 годами.
Следователи уголовного розыска были вынуждены отложить дело. Это было связано с тем, что предполагаемый убийца умер, а важный свидетель по делу — китайская бизнесвумен, арендовавшая недвижимость, — вернулась на родину и не сотрудничает с чешскими властями. Кроме того, дело утратило свою актуальность в связи с истечением 20-летнего срока давности.
«Я могу подтвердить, что были найдены останки двух человеческих тел, и на данный момент мы не можем исключить связь с каким-либо из старых дел, которые были раскрыты в Праге много лет назад», — сказала пресс-секретарь пражской полиции Эва Кропачова.
Пражская полиция пока не сообщает дальнейших подробностей, поскольку предстоит провести идентификацию останков, выяснить причину смерти и срок, в течение которого они находились в земле. Это займет некоторое время.
Об обнаружении человеческих костей сообщили в полицию в понедельник рабочие, которые занимались строительством и ремонтом ресторана. Следователи и полицейские техники работали на месте с перерывами из-за плохой погоды в течение последних двух дней. Позже представитель полиции подтвердил, что они обнаружили скелеты двух человек.
Надежный источник в органах безопасности сообщил, что скелеты предположительно принадлежат жертвам жестокого преступления, совершенного несколько десятилетий назад.
Источник рассказал, что все началось в 1996 году, когда китайская бизнесвумен, работавшая в то время в Праге, арендовала землю и коттедж в Стодулках у тогдашнего владельца.
Через два месяца, когда женщина предположительно не заплатила за аренду, хозяин дома пришел на участок и обнаружил окровавленный диван, брызги крови на стенах и пулю в полу.
В это время родственники заявили о пропаже еще одного китайского бизнесмена и его девушки. Расследование началось после того, как на парковке был найден автомобиль, принадлежащий пропавшему.
Последующие находки и следственные действия привели к вышеупомянутому участку земли на улице Йиндрова в Стодулках, площадь которого, включая коттедж, составляла около 400 квадратных метров. Существовали подозрения, что разыскиваемая пара была убита.
«Убийца заманил бизнесмена в коттедж и сад. По слухам, состояние убитого составляло около 300 000 долларов. Там киллер застрелил и похоронил его и его подругу. По моим сведениям, это подозревает и полиция», — сообщил источник. По его словам, причиной могла стать ссора между китайскими бизнесменами или бандами.
«Полицейские знали, что пропавшие люди похоронены там, где-то в саду. Однако они копали в другом месте и не нашли тела. Теперь останки обнаружены в том месте, где после 2000 года не копали, потому что оно было слишком хорошо видно со всех сторон и не предполагалось, что убийца мог спрятать их там», — добавил источник с места преступления.
По его словам, следователи уже тогда подозревали конкретного исполнителя, который, как говорят, был наемным убийцей из Китая, но вскоре после преступления сбежал из Чехии. Предположительно, его тоже настигло правосудие, а возможно, и первоначальные, пока неизвестные заказчики убийств. По словам источника, этот человек, скорее всего, умер насильственной смертью в одной из стран Бенилюкса — Нидерландах или Бельгии — где-то между 2006 и 2008 годами.
Следователи уголовного розыска были вынуждены отложить дело. Это было связано с тем, что предполагаемый убийца умер, а важный свидетель по делу — китайская бизнесвумен, арендовавшая недвижимость, — вернулась на родину и не сотрудничает с чешскими властями. Кроме того, дело утратило свою актуальность в связи с истечением 20-летнего срока давности.
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