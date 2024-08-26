Balíkovna станет независимой компанией в апреле следующего года

Об этом заявил генеральный директор Мирослав Штепан на пресс-конференции в четверг.





Разделение Почты Чехии на отраслевого оператора, предоставляющего услуги по заказу государства, и на поставщика посылочных и логистических услуг является одним из этапов трансформации компании. Штепан ранее заявлял, что почтамт рассматривает возможность продажи Balíkovna частному лицу, но в четверг уточнил, что потребуется определенное время, чтобы показать, как Balíkovna работает и какие инвестиции могут ей понадобиться.





«Работа коммерческих и общественных услуг в одном госпредприятии неустойчива, выделение коммерческих услуг в отдельное предприятие неизбежно», — отметил Штепан.





По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, спрос на традиционные почтовые услуги падает и будет падать еще быстрее. Поэтому задача заключалась в том, чтобы использовать инфраструктуру и широкую сеть, знания сотрудников, чтобы почтовое отделение предлагало те государственные услуги, которые понадобятся государству и которые захотят использовать граждане, отметил он.





По словам Штепана, независимая Balíkovna примет форму акционерного общества, которое будет дочерней компанией Чешской почты. Разделение будет осуществляться в соответствии с Законом о государственных предприятиях и любыми частичными изменениями, которые Министерство внутренних дел предложит осенью.





Государственное предприятие Česká pošta продолжит управлять сетью из 2900 отделений и предоставлять базовые почтовые услуги на основании почтовой лицензии в течение следующих пяти лет. Кроме того, почта расширит спектр своих услуг. Помимо уже опробованной обработки повестки дня для бюро по трудоустройству, это должен быть, например, сервис для компаний медицинского страхования. Филиалы также могут предлагать как получение, так и выдачу отправлений другим коммерческим поставщикам.





Частью преобразований стала стабилизация управления почтой. В результате почтовому отделению не нужны дополнительные средства от государства сверх тех 1,5 млрд крон, которые оно в настоящее время платит за заказанные услуги.





Почта Чехии рассчитывает выйти на уровень безубыточности в этом году. По словам Штепана, это будет зависеть, в том числе, от продажи недвижимости, в том числе главного офиса на улице Йиндржишской в ​​Праге. Здание еще не продано, но почта продолжает попытки сделать это через агентов по недвижимости.





В настоящее время в почтовом отделении работает около 20 000 сотрудников. В прошлом году он сократил убытки на один миллиард до 756 миллионов крон. Доход от продажи продуктов и услуг увеличился в годовом исчислении на 694 миллиона крон, или примерно на четыре процента, до 16,4 миллиарда.