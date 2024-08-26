Balíkovna станет независимой компанией в апреле следующего года
29 августа 2024
13:00
230
Balíkovna, как поставщик коммерческих почтовых услуг, с 1 апреля следующего года должна отделиться от Чешской почты в отдельную компанию. Затем какое-то время он останется в государственной собственности, чтобы показать, как он может функционировать независимо.
Об этом заявил генеральный директор Мирослав Штепан на пресс-конференции в четверг.
Разделение Почты Чехии на отраслевого оператора, предоставляющего услуги по заказу государства, и на поставщика посылочных и логистических услуг является одним из этапов трансформации компании. Штепан ранее заявлял, что почтамт рассматривает возможность продажи Balíkovna частному лицу, но в четверг уточнил, что потребуется определенное время, чтобы показать, как Balíkovna работает и какие инвестиции могут ей понадобиться.
«Работа коммерческих и общественных услуг в одном госпредприятии неустойчива, выделение коммерческих услуг в отдельное предприятие неизбежно», — отметил Штепан.
По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, спрос на традиционные почтовые услуги падает и будет падать еще быстрее. Поэтому задача заключалась в том, чтобы использовать инфраструктуру и широкую сеть, знания сотрудников, чтобы почтовое отделение предлагало те государственные услуги, которые понадобятся государству и которые захотят использовать граждане, отметил он.
По словам Штепана, независимая Balíkovna примет форму акционерного общества, которое будет дочерней компанией Чешской почты. Разделение будет осуществляться в соответствии с Законом о государственных предприятиях и любыми частичными изменениями, которые Министерство внутренних дел предложит осенью.
Государственное предприятие Česká pošta продолжит управлять сетью из 2900 отделений и предоставлять базовые почтовые услуги на основании почтовой лицензии в течение следующих пяти лет. Кроме того, почта расширит спектр своих услуг. Помимо уже опробованной обработки повестки дня для бюро по трудоустройству, это должен быть, например, сервис для компаний медицинского страхования. Филиалы также могут предлагать как получение, так и выдачу отправлений другим коммерческим поставщикам.
Частью преобразований стала стабилизация управления почтой. В результате почтовому отделению не нужны дополнительные средства от государства сверх тех 1,5 млрд крон, которые оно в настоящее время платит за заказанные услуги.
Почта Чехии рассчитывает выйти на уровень безубыточности в этом году. По словам Штепана, это будет зависеть, в том числе, от продажи недвижимости, в том числе главного офиса на улице Йиндржишской в Праге. Здание еще не продано, но почта продолжает попытки сделать это через агентов по недвижимости.
В настоящее время в почтовом отделении работает около 20 000 сотрудников. В прошлом году он сократил убытки на один миллиард до 756 миллионов крон. Доход от продажи продуктов и услуг увеличился в годовом исчислении на 694 миллиона крон, или примерно на четыре процента, до 16,4 миллиарда.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
29 АВГУСТА 2024
399
Летняя погода с высокими температурами будет сопровождать нас в конце августа и начале сентября. Прогноз на середину следующей недели обещает частичную облачность с периодическими ливнями и...
14:00
29 АВГУСТА 2024
495
Предполагаемый штраф оказался очень дорогим для 50-летнего мужчины из Трутнова. Он поверил СМС-сообщению, похожему на требование заплатить штраф за нарушение ПДД. И только после того, как он...
11:30
29 АВГУСТА 2024
533
Быстрый рост экономики не вернется даже через 20 лет, прогнозирует экономист Яна Матесова. Если в этом году мы вырастем на 1%, это будет успех, констатирует она. По ее словам, стагнация может...
18:00
28 АВГУСТА 2024
1011
На этой неделе пражские полицейские обнаружили на участке в районе Стодулки останки не одного, а двух человек. Сейчас расследуются подозрения, что это жертвы нераскрытого дела из прошлого. По...
16:30
28 АВГУСТА 2024
567
Сегодня во внешней политике и политике безопасности Чешской Республики нет более важной задачи, чем постоянная поддержка Украины, заявил в Пражском Граде президент Петр Павел чешским послам,...
14:00
28 АВГУСТА 2024
2972
В Праге стартовала продажа престижных отелей. В общей сложности это сделки на десятки миллиардов крон.
08:00
28 АВГУСТА 2024
846
Администрация Праги 1 проверяет состояние всех зданий, которыми управляет в столице. Чиновники приняли решение о внеочередных проверках после трагического события, произошедшего три недели назад на...
21:00
27 АВГУСТА 2024
2726
Министерство здравоохранения готовит постановление, согласно которому со следующего года вейпинг будет запрещен. Использование ароматизированных электронных сигарет становится все более популярным...
19:00
27 АВГУСТА 2024
890
Чехия за короткий срок сумела полностью перенастроить свои энергетические процессы и после многих лет вновь обеспечила себе энергетическую независимость, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS),...
16:30
27 АВГУСТА 2024
539
Пражская биржа начала новую неделю с роста благодаря повышению акций банков. Индекс PX увеличился на 0,43% до 1 585,81 пункта. Энергетические компании стабилизировались после потерь прошлой недели....
15:00
27 АВГУСТА 2024
1161
На месте строительства ресторана в Праге 5 во время реконструкции были найдены человеческие останки, полиция утверждает, что они находились там уже длительное время. Как они там оказались, сейчас...
14:00
27 АВГУСТА 2024
1186
Первые заработки приносят с собой первые уплаченные налоги и необходимые документы. Мы предоставляем основную информацию о том, когда студенты должны подавать налоговую декларацию.
10:00
27 АВГУСТА 2024
1243
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ХОЧЕТ ЗАГНАТЬ ЧЕХИЮ В ДОЛГИ, КАК БУДТО СТРАНА ПЕРЕЖИВАЕТ ЖУТКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Правительство во главе с правой ODS планирует на следующий год такой дефицит госбюджета, как если бы Чехия переживала гигантский экономический кризис, а 2025 год должен быть экономически...
08:00
27 АВГУСТА 2024
1469
Петр Павел опробовал новый формат выступления перед публикой. В прямом эфире он ответил как на серьезные, так и на менее серьезные вопросы, например, упомянул свою позицию по поводу эвтаназии или...
21:00
26 АВГУСТА 2024
4009
С начала сентября жители Чехии обязаны прекратить использование старых угольных котлов, которые производят наибольшее количество вредных выбросов. Тем, кто не успеет к сроку, власти предоставят...