Губернатор Устецкого края лишился водительских прав. Он ехал со скоростью 108 км/ч по деревне

«Это правда, что я ехал быстро. Это моя вина. За это я получил наказание», — подтвердил Шиллер.



«Меня оштрафовали на 7 000 крон, мне прибавили пять штрафных баллов, и я лишился водительских прав на шесть месяцев», — пояснил он.



«Я не создал аварийной ситуации. Любой, кто знаком с этим местом, знает, что Подседице — это такой поворот, и я поехал вниз с холма. Но это не извинения и не оправдание, это моя глупость», — сказал губернатор.



Полиция подтвердила Seznam Zprávy, что нарушение правил, а именно езда со скоростью 108 километров в час, действительно имело место в Подседице в июне.



«Могу подтвердить, что в июне 2024 года дорожная полиция обнаружила несколько нарушений правил дорожного движения на дороге I/15 в кадастре муниципалитета Подседице. О более серьезных нарушениях правил, таких как упомянутая вами скорость, сообщалось в муниципалитет с расширенной юрисдикцией, в данном случае в муниципальное управление Ловосице», — рассказала Павла Кофрова, главный инспектор регионального управления.



По словам губернатора, он управлял собственным автомобилем Škoda Kodiaq. «Я почти никогда не пользуюсь служебным автомобилем, 90% времени езжу на своей машине», — сказал он.