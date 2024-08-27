Губернатор Устецкого края лишился водительских прав. Он ехал со скоростью 108 км/ч по деревне
30 августа 2024
08:00
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Губернатор Устецкого края и бывший депутат от движения ANO Ян Шиллер лишился водительских прав на шесть месяцев. В начале июня он ехал на автомобиле со скоростью 108 километров в час в деревне Подседице в окрестностях Литомержице.
«Это правда, что я ехал быстро. Это моя вина. За это я получил наказание», — подтвердил Шиллер.
«Меня оштрафовали на 7 000 крон, мне прибавили пять штрафных баллов, и я лишился водительских прав на шесть месяцев», — пояснил он.
«Я не создал аварийной ситуации. Любой, кто знаком с этим местом, знает, что Подседице — это такой поворот, и я поехал вниз с холма. Но это не извинения и не оправдание, это моя глупость», — сказал губернатор.
Полиция подтвердила Seznam Zprávy, что нарушение правил, а именно езда со скоростью 108 километров в час, действительно имело место в Подседице в июне.
«Могу подтвердить, что в июне 2024 года дорожная полиция обнаружила несколько нарушений правил дорожного движения на дороге I/15 в кадастре муниципалитета Подседице. О более серьезных нарушениях правил, таких как упомянутая вами скорость, сообщалось в муниципалитет с расширенной юрисдикцией, в данном случае в муниципальное управление Ловосице», — рассказала Павла Кофрова, главный инспектор регионального управления.
По словам губернатора, он управлял собственным автомобилем Škoda Kodiaq. «Я почти никогда не пользуюсь служебным автомобилем, 90% времени езжу на своей машине», — сказал он.
«Меня оштрафовали на 7 000 крон, мне прибавили пять штрафных баллов, и я лишился водительских прав на шесть месяцев», — пояснил он.
«Я не создал аварийной ситуации. Любой, кто знаком с этим местом, знает, что Подседице — это такой поворот, и я поехал вниз с холма. Но это не извинения и не оправдание, это моя глупость», — сказал губернатор.
Полиция подтвердила Seznam Zprávy, что нарушение правил, а именно езда со скоростью 108 километров в час, действительно имело место в Подседице в июне.
«Могу подтвердить, что в июне 2024 года дорожная полиция обнаружила несколько нарушений правил дорожного движения на дороге I/15 в кадастре муниципалитета Подседице. О более серьезных нарушениях правил, таких как упомянутая вами скорость, сообщалось в муниципалитет с расширенной юрисдикцией, в данном случае в муниципальное управление Ловосице», — рассказала Павла Кофрова, главный инспектор регионального управления.
По словам губернатора, он управлял собственным автомобилем Škoda Kodiaq. «Я почти никогда не пользуюсь служебным автомобилем, 90% времени езжу на своей машине», — сказал он.
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