Из-за начала учебного года в Праге и вокруг нее образовались пробки
2 сентября 2024
10:00
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В Праге и на подъездах к ней образовывались пробки. Например, улица Вильсонова в центре города была забита, водители также замедляли движение в районе моста Баррандов. В обоих местах ведутся ремонтные работы, и даже в период каникул движение там было очень плотное.
На улице Вилсонова возле Музея была установлена камера, а за ситуацией на Баррандовском мосту следил дрон.
Смотреть запись с камер
Еще одна камера находилась на объездном маршруте в Ржичанах, где ремонтируется улица Чернокостелецкая, одна из главных магистралей с востока в Прагу. Запись также велась на пересечении улиц Ясминова и Олива, но движение там было спокойным.
Тем не менее, движение в Прагу было затруднено на автомагистрали D11 из Градца0Кралове и D10 из Млада-Болеслав. Из-за аварий там образовались пробки. Небольшая очередь — как обычно — образовалась в Здиби на подъезде к D8. Южный съезд также был перегружен, как и каждое буднее утро.
Движение 2 сентября необычайно интенсивное из-за начала учебного года, многие родители в первый день отвозят детей на машинах.
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