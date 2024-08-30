Из-за начала учебного года в Праге и вокруг нее образовались пробки

На улице Вилсонова возле Музея была установлена камера, а за ситуацией на Баррандовском мосту следил дрон.





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Еще одна камера находилась на объездном маршруте в Ржичанах, где ремонтируется улица Чернокостелецкая, одна из главных магистралей с востока в Прагу. Запись также велась на пересечении улиц Ясминова и Олива, но движение там было спокойным.



Тем не менее, движение в Прагу было затруднено на автомагистрали D11 из Градца0Кралове и D10 из Млада-Болеслав. Из-за аварий там образовались пробки. Небольшая очередь — как обычно — образовалась в Здиби на подъезде к D8. Южный съезд также был перегружен, как и каждое буднее утро.





Движение 2 сентября необычайно интенсивное из-за начала учебного года, многие родители в первый день отвозят детей на машинах.