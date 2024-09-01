Полиция расследует взятку между адвокатами. Этот случай следователи связывают с крупным хищением денег

В октябре прошлого года в полицию был вызван молодой пражский адвокат Вьет До Фам. Вначале его осторожно спрашивали, не заметил ли он чего-нибудь странного во время работы. А Вьет До Фам сразу сознался: он дал взятку в 400 тысяч крон, чтобы избежать возможных проблем с Чешской коллегией адвокатов (ЧАК), которая направила к нему проверку.





В феврале этого года сыщики обвинили Вьет До Фама и вместе с ним начали преследование другого пражского адвоката, Мартина Грубнера, который, по данным полиции, получил взятку на сумму 400 тыс. крон.





Мартин Грубнер на протяжении многих лет был членом правления Чешской коллегии адвокатов. В этой роли палата направила его проверить, соблюдают ли юристы правила обращения с деньгами клиентов. И именно во время проверки Вьет До Фама Грубнер, по версии следствия, попросил деньги.





Этот случай имеет еще один интересный аспект. Следователи Национального центрального управления по борьбе с организованной преступностью связали это с нынешним делом адвоката Ханы Суковой, которая присвоила более 150 миллионов крон, полученных от клиентов.





Криминалисты полагают, что между исчезновением этой огромной суммы у Суковой и делом о предполагаемой коррупции среди адвокатов может быть связь. И именно через преследуемого адвоката Грубнера.





Фактически в 2019 году Грубнер провел проверку счетов Суковой по инициативе коллегии адвокатов — так же, как и в случае с адвокатом Вьет До Фамом, от которого, согласно обвинению, он получил взятку. И результат у Суковой был: все в порядке.





В то же время сейчас полиция постепенно обнаруживает, что Сукова на самом деле в течение многих лет снимала вклады клиентов наличными в сотнях тысяч или переводила их на другие счета⁠⁠⁠⁠⁠⁠ и что этому были достоверные доказательства.





Адвокат Грубнер считает сфабрикованными обвинения в коррупции (в случае проверки его коллеги Вьет До Фама) и подозрения в том, что он мог каким-то образом участвовать в деле о хищениях адвоката Суковой.





«Им было бы очень удобно скинуть мне оба этих дела. Я должен стать козлом отпущения», — говорит Грубнер о полицейском расследовании, утверждая, что Вьет До Фам выдумал всю историю о взяточничестве.





«У меня нет оснований ложно обвинять его. Ведь уголовное преследование вредит мне больше всего», — возражает Вьет До Фам, ссылаясь на то, что после обвинения в коррупции коллегия адвокатов приостановила членство его и Грубнера, чтобы они не могли зарабатывать на жизнь юридическими услугами.





400 тысяч в конвертах





По информации Seznam Zpráv, как должна была происходить предполагаемая коррупция между адвокатами?





Адвоката Вьет До Фама три года назад подозревали в отмывании денег. Из-за одной транзакции, когда он пытался внести большую часть денег наличными клиенту, банк сообщил о нем в Управление финансового анализа, которое в настоящее время борется с отмыванием денег.





У адвокатов есть специальный счет (эскроу), на который они временно вносят деньги для людей или компаний, например, при сделках с недвижимостью. Контролером был назначен прокурор Грубнер.





Проверка не выявила никаких нарушений, а расследование сотрудников полиции Праги 5 не выявило ничего криминального. Другими словами: отмывание денег не подтвердилось. «Моему клиенту не предъявлено никаких обвинений по этому делу. Полиция не нашла ничего предосудительного, как и Бюро финансового анализа и Чешская коллегия адвокатов», — говорит Иржи Машлей, адвокат Viet Do Pham.





Так или иначе, через два с половиной года произошло то, что описано в начале статьи: осенью прошлого года, во время так называемого объяснения Национальному штабу по борьбе с организованной преступностью, Вьет До Фам признается, что дал Грубнеру взятку в размере 400 000 крон.





Вьет До Фам должен был принести Грубнеру деньги в четырех конвертах поменьше, помещенных в один большой. Из них ранее он снял в банкомате 200 тысяч, а еще на 200 тысяч взял кредит, как писал весной этого года сайт Чешской юстиции. Все это, по словам полиции, сделано для того, чтобы Вьет До Фам мог пройти проверку Грубнера. Далее стало известно о судебном преследовании и исключении Грубнера из палаты весной этого года.



По словам Грубнера, все дело построено на классическом уровне утверждение против утверждения, прямых доказательств передачи взятки, по его словам, нет. Грубнер подвергает сомнению самое начало дела, когда адвокат Вьет До Фам спустя два с половиной года — как называет это Грубнер — «чудом вспомнил» о коррупции и доверился детективам. «Это так банально, что больно», — иронично замечает Грубнер.





Вьет До Фам не хочет много говорить об этом деле. Однако он предлагает объяснение, почему он признался в передаче взятки. Хотя он признает, что многие люди могут не понимать этой мотивации. «Я сделал это, руководствуясь своей совестью и христианской верой, потому что считаю, что это правильно», — говорит Вьет До Фам. При этом он отрицает, что придумал передачу взятки.





Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) не комментирует это дело.





В полиции также не комментируют, почему расследование коррупции среди адвокатов уже было связано с вышеупомянутой историей адвоката Суковой, присвоившей 153 миллиона. Пока известно, что доказательства — помимо того, что контролером в обоих случаях выступает адвокат Грубнер — переплетаются в обоих случаях.





Дело Суковой — кто допустил ошибку?





Чешские СМИ уже более года пишут о деле Ханы Суковой. Необычна сумма ущерба, нанесенного клиентам: она достигла 153 миллионов крон. А еще примечательно то, что у властей, полиции и Чешской коллегии адвокатов по крайней мере с 2017 года были обоснованные подозрения в том, что пражский юрист, специалист по сделкам с недвижимостью и договорам, переводила деньги клиентов на другие счета или обналичивала. Тем не менее бизнес Суковой продолжился несколько лет и рухнул лишь в сентябре 2022 года.





В протоколе описывалось, как дело повлияло на ограбленных людей. А также о том, как Чешская коллегия адвокатов снимает с себя ответственность за то, что ее аудиторы не обнаружили вовремя хищения.





Кроме того, весной этого года ограбленные клиенты подали заявление о возбуждении уголовного дела в Чешскую коллегию адвокатов. Они считают, что палата на самом деле причинила им ущерб, поскольку не раскрыла махинации Суковой с первой обоснованной информацией за 2017 и 2019 годы.





И именно это уголовное дело, направленное на Коллегию адвокатов, NCOZ взяло за основу и приобщило к делу о предполагаемых взятках между адвокатами Грубнером и Вьет До Фамом.





По данным трех надежных источников Seznam Zpráv, например, детективы элитного отдела запросили информацию по делу о хищениях, а также поговорили с некоторыми из пострадавших клиентов адвоката Суковой.





«Если есть подозрение, что проверки адвокатских трастов были связаны с какой-то преступной деятельностью, я считаю это крайне серьезным», — считает Хана Марванова, сенатор и адвокат, представляющая пострадавших клиентов по делу адвоката Суковой.