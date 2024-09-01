Пропавшего психолога нашли мертвым в Праге
4 сентября 2024
11:30
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После двух дней пропажи полиция обнаружила мертвым психолога Радека Птачека. Его нашли без признаков жизни в Праге. Перед смертью он отправил на мобильный телефон жены сообщения, которые звучали как прощание.
К сожалению, поиски пропавшего 48-летнего мужчины закончились трагически. Мужчину нашли днем в Праге без признаков жизни, сообщила пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевейсова.
В полиции не уточнили, где и когда был найден мужчина. Пресс-секретарь добавила, что назначено вскрытие. «Нет никаких признаков того, что виноват кто-то другой, но на данный момент ничего нельзя исключать», — сказала она.
Семья стала искать мужчину во второй половине дня воскресенья. По данным полиции, днем 1 сентября он сказал, что ехал на работу. Но с тех пор о нем не было никаких известий.
«Пропавший отправил жене несколько сообщений, звучавших как прощания, и по этой причине есть обоснованные опасения за его жизнь и здоровье», — указала полиция на сайте в базе данных пропавших без вести.
Радек Птачек был чешским клиническим психологом, судебным экспертом, а также работал на 1-м медицинском факультете в университете в Праге. Он также занимался детской психологией.
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