Пропавшего психолога нашли мертвым в Праге

К сожалению, поиски пропавшего 48-летнего мужчины закончились трагически. Мужчину нашли днем ​​в Праге без признаков жизни, сообщила пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевейсова.





В полиции не уточнили, где и когда был найден мужчина. Пресс-секретарь добавила, что назначено вскрытие. «Нет никаких признаков того, что виноват кто-то другой, но на данный момент ничего нельзя исключать», — сказала она.





Семья стала искать мужчину во второй половине дня воскресенья. По данным полиции, днем 1 сентября он сказал, что ехал на работу. Но с тех пор о нем не было никаких известий.





«Пропавший отправил жене несколько сообщений, звучавших как прощания, и по этой причине есть обоснованные опасения за его жизнь и здоровье», — указала полиция на сайте в базе данных пропавших без вести.





Радек Птачек был чешским клиническим психологом, судебным экспертом, а также работал на 1-м медицинском факультете в университете в Праге. Он также занимался детской психологией.