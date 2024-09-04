Почтовое отправление с «Титаника» стоимостью 1 миллион крон можно увидеть на выставке в Праге
6 сентября 2024
13:00
213
Драматическая история океанского лайнера «Титаник» вновь оживает, на этот раз на выставке в Праге. Там люди впервые смогут увидеть почтовое отправление со знаменитого парохода. Это артефакт, который был приобретен чешским коллекционером как единственный в Европе. Такие документы нелегко попадают в руки филателистов, в основном они принадлежат музеям.
Американский почтальон Оскар Вуди на «Титанике» в апреле 1912 года сортировал почту, которую вез корабль. За четыре дня до катастрофы он приложил уведомление к сумке с грузами, направлявшимися в Бруклин (штат Нью-Йорк). «Он только что отпраздновал свой 41-й день рождения, когда случилась катастрофа. Он замерз, а рядом с его телом была найдена сумка с почтовыми отправлениями», — рассказал владелец выставки Давид Копржива.
Всего на «Титанике» работало пять почтовых служащих. Пароход перевез более 6 миллионов писем и открыток из Европы в США. «Экспонат показывает, как храбро сражались почтальон и его коллеги, когда он до последнего момента пытался спасти хотя бы самые важные посылки, потому что это было делом чести», — пояснил эксперт по филателии Франтишек Бенеш.
«Я хотел быть частью этой истории», — сказал коллекционер.
Желающие теперь могут увидеть документ на выставке в Праге. Авторы экспозиции написали на билете: «Затерянные в темном океане, спасенные по счастливой случайности». «С „Титаника“ сохранилось около 30 почтовых отправлений, цена именно этого превышает миллион (крон)», — рассказал эксперт по коллекционированию Йиндржих Йирасек.
Почтовые отправления встречаются исключительно редко, так как большая их часть принадлежит музеям. Дэвид Копржива добился успеха.
«Это великий памятник самому известному кораблю в истории, самой известной катастрофе в истории. Эта история огромна, она в мейнстриме, я хотел владеть ею, быть частью этой истории», — сказал он.
Почтовое уведомление можно будет увидеть в пятницу и субботу на Ярмарке коллекционеров, которая проходит в выставочном центре Летняны в Праге.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
6 СЕНТЯБРЯ 2024
107
В период летних каникул полицейские зафиксировали 16 277 дорожно-транспортных происшествий в Чехии, что на 179 меньше, чем в прошлом году. В них погибло 90 человек, число погибших увеличилось на...
11:30
6 СЕНТЯБРЯ 2024
862
Чешская политическая партия SPD радикализируется. Теперь она пытается эпатировать гигантскими рекламными щитами в центре Праги. Туристы шокированы предвыборной кампанией Окамуры. Политологи говорят...
22:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
925
Государство планирует более интенсивные проверки технического состояния находящихся в эксплуатации транспортных средств в сотрудничестве с Полицией Чешской Республики и Центром дорожно-транспортных...
21:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
814
Компания IKEA в Чехии начала новый финансовый год со снижения цен. С прошлого года компания добилась снижения цен на 70 процентов своего ассортимента, а в сентябре этого года сделает это еще на...
19:30
5 СЕНТЯБРЯ 2024
1135
Мартин Корженек является одним из крупнейших индивидуальных владельцев квартир, сдаваемых в аренду, в Чешской Республике. Хотя 10 лет назад он не проявлял интереса к этому сектору, сейчас он...
18:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
901
Не только муниципалитеты, но и небольшие магазины выступают против плана Министерства охраны окружающей среды ввести со следующего года возвращение ПЭТ-бутылок и банок. Продавцы говорят, что у них...
16:30
5 СЕНТЯБРЯ 2024
5434
Погода с высокими температурами сохранится до конца недели, однако уже следующая неделя принесет небольшое похолодание и дожди в большинстве районов. Тем не менее дневные температуры будут около...
15:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
1850
Вместо пуль — электронная почта. По словам источника, за угрозой нападенич на чешские школы может стоять группа, которая является частью украинско-российского конфликта.
14:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
885
Областной суд в Градце-Кралове завершил рассмотрение дела группы иностранцев, обвиняемых в организации нелегальной миграции из Турции в страны ЕС.
13:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
1031
ГЛАВА МИНТОРГА ЧЕХИИ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ ЕВРОКОМИССИИ НА ЧЕШСКУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ, ЕСЛИ ГАЗ НЕ ПОЙДЕТ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ
Чешская транспортная система обладает достаточной мощностью, чтобы заменить нынешний транзит в случае перебоев в поставках российского газа через Украину. Об этом написал министр промышленности и...
11:30
5 СЕНТЯБРЯ 2024
1574
Чехи приехали показать себя на крупнейшей выставке бытовой и компьютерной техники IFA 2024. В частности, чешская компания Avive, стоящая за проектом 369sonic, пытается привлечь внимание первым...
09:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
959
Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция (SZPI) запретила продажу желатиновых конфет, содержащих вещество мусцимол. Это нейротоксин, мощный депрессант центральной нервной...
08:00
5 СЕНТЯБРЯ 2024
719
Škoda Group поставит в Болгарию 25 электропоездов на сумму 13 миллиардов чешских крон. Базовый контракт предусматривает поставку 20 четырехвагонных составов с безбарьерным доступом, а в качестве...
22:00
4 СЕНТЯБРЯ 2024
1326
Число бюджетников увеличивается, в основном в сфере образования. Каждый пятый человек в Чехии работает в государственном секторе.
21:00
4 СЕНТЯБРЯ 2024
565
Правонарушители, получавшие пособия при совершении правонарушений, больше не должны бояться, что государство вычтет часть их средств. Конституционный суд отменил часть закона, которая позволяла...