Почтовое отправление с «Титаника» стоимостью 1 миллион крон можно увидеть на выставке в Праге

Американский почтальон Оскар Вуди на «Титанике» в апреле 1912 года сортировал почту, которую вез корабль. За четыре дня до катастрофы он приложил уведомление к сумке с грузами, направлявшимися в Бруклин (штат Нью-Йорк). «Он только что отпраздновал свой 41-й день рождения, когда случилась катастрофа. Он замерз, а рядом с его телом была найдена сумка с почтовыми отправлениями», — рассказал владелец выставки Давид Копржива.





Всего на «Титанике» работало пять почтовых служащих. Пароход перевез более 6 миллионов писем и открыток из Европы в США. «Экспонат показывает, как храбро сражались почтальон и его коллеги, когда он до последнего момента пытался спасти хотя бы самые важные посылки, потому что это было делом чести», — пояснил эксперт по филателии Франтишек Бенеш.





«Я хотел быть частью этой истории», — сказал коллекционер.





Желающие теперь могут увидеть документ на выставке в Праге. Авторы экспозиции написали на билете: «Затерянные в темном океане, спасенные по счастливой случайности». «С „Титаника“ сохранилось около 30 почтовых отправлений, цена именно этого превышает миллион (крон)», — рассказал эксперт по коллекционированию Йиндржих Йирасек.





Почтовые отправления встречаются исключительно редко, так как большая их часть принадлежит музеям. Дэвид Копржива добился успеха.





«Это великий памятник самому известному кораблю в истории, самой известной катастрофе в истории. Эта история огромна, она в мейнстриме, я хотел владеть ею, быть частью этой истории», — сказал он.





Почтовое уведомление можно будет увидеть в пятницу и субботу на Ярмарке коллекционеров, которая проходит в выставочном центре Летняны в Праге.