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За два летних месяца в Чехии произошло 16 277 ДТП, в них погибло 90 человек

Новости 420on
6 сентября 2024
14:00
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В период летних каникул полицейские зафиксировали 16 277 дорожно-транспортных происшествий в Чехии, что на 179 меньше, чем в прошлом году. В них погибло 90 человек, число погибших увеличилось на четыре человека по сравнению с 2023 годом. Еще 320 человек получили серьезные ранения в результате аварий и 5236 человек получили легкие ранения.
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова. По ее словам, в результате аварий также был причинен ущерб на сумму более 1,3 миллиарда крон.

«В летние месяцы, которые традиционно характеризуются повышенным трафиком на дорогах, мы зафиксировали снижение общего количества аварий. Это говорит о повышенной осторожности и более ответственном отношении водителей», — сказала Сиржиштёва.

Среди наиболее частых причин аварий, по словам Сиржиштовой, были невнимательность при вождении, неправильный поворот или движение задним ходом, а также неумение управлять транспортным средством. Большинство людей погибло в авариях, когда водитель не скорректировал скорость с дорожными условиями, выехал в встречном направлении или не уступил дорогу. Алкоголь стал причиной 1017 аварий на дорогах. «В этих авариях погибли четыре человека, что на одного человека меньше, чем в прошлом году», — сказала Сиржиштова.

В июле и августе в результате ДТП погибли 29 мотоциклистов — на 12 больше, чем в прошлом году. Представитель президиума полиции Ондржей Моравчик сообщил ЧТК в конце августа, что во время каникул в этом году значительно выросло число жертв среди велосипедистов и мотоциклистов. По словам Сиржиштовой, самым трагическим днем ​​в этом году стал четверг, 22 августа, когда в результате ДТП погибли шесть человек.
Автомобили авария дтп статистика Чехия полиция дороги

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