Сначала украинка, потом цыганка? Нападение в Домажлице вновь рождает слухи
9 сентября 2024
16:00
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После инцидента в начальной школе в Домажлице, где во вторник ученица напала с ножом на своих одноклассников, сразу же стали распространяться ложные слухи. Главная из них заключалась в том, что нападавшая была украинкой по национальности. Это было опровергнуто полицией в тот же день. Позже в обсуждениях появилась информация о том, что ученица якобы принадлежит к этническому меньшинству. Но и это не соответствует действительности.
Хотя в день инцидента в сети X полиция опровергла информацию о том, что нападавшей была украинка, Ладислав Врабель, например, спустя четыре часа весело поделился видеороликом под названием «Государство создало сверхлюдей и недочеловеков». В нем среди прочего он называет нападавшую украинкой. За 24 часа видео посмотрели около 7 000 человек.
Распространители подобных сообщений стремятся разжечь ненависть к украинцам и попытаться подорвать поддержку Украины со стороны населения. Телеканал CNN Prima News также внес свой вклад в ситуацию, передав непроверенную информацию.
В последующие дни в обсуждениях под статьями появились слухи о том, что девушка является представительницей этнического меньшинства, то есть цыганкой. Согласно информации, нападавший не является представителем этнического меньшинства.
Российская пропаганда любит использовать подобные инциденты. Во время стрельбы на философском факультете в Праге в декабре прошлого года появилась ложная информация о том, что преступник был не чехом, а украинцем.
По данным сервера Deník.cz, дезинформатор Алеш Свобода распространил собственную ложь о том, что полиция должна искать преступника в общежитии среди беженцев из Украины и что убийца якобы говорит по-украински. Также ходили слухи о причастности украинской мафии.
Подобная ложь распространялась даже несмотря на то, что полиция подтвердила, что все улики указывают на одного и того же преступника. Это подтвердила и специальная экспертиза.
Вспомним и другой случай, произошедший в октябре прошлого года, когда 36-летняя женщина из Пржеровского района написала в социальных сетях, что на нее напали украинцы. Она утверждала, что они обзывали ее и говорили, что убьют цыган. Женщина выдумала эту историю и была приговорена к семи месяцам лишения свободы условно.
Ранее она уже сидела в тюрьме за ненавистнические высказывания в адрес украинцев. В декабре 2022 года региональный суд приговорил к десяти месяцам лишения свободы Патрика Тушла, который распространял язык ненависти в отношении украинцев.
Конечно, это не означает, что украинцы не совершают в Чехии никаких преступных действий, но и не означает, что их преступность не замечается. По данным Чешского статистического управления, на конец 2023 года в Чехии было зарегистрировано более миллиона иностранцев, из которых около 574 000 были гражданами Украины. Второй по численности группой иностранцев были словаки, которых в Чехии проживало около 120 000 человек.
Согласно Отчету о состоянии внутренней безопасности в 2023 году, в общей сложности 6 496 иностранцев были осуждены за преступную деятельность. Больше всего среди них было украинцев — 2 403 приговора, что составляет 37% от общего числа осужденных иностранцев. На втором месте словаки — 1 665 приговоров, около четверти всех осужденных иностранцев.
Итог ясен: в Домажлице нападавшая не является ни украинкой, ни принадлежит к этническим меньшинствам.
Распространители подобных сообщений стремятся разжечь ненависть к украинцам и попытаться подорвать поддержку Украины со стороны населения. Телеканал CNN Prima News также внес свой вклад в ситуацию, передав непроверенную информацию.
В последующие дни в обсуждениях под статьями появились слухи о том, что девушка является представительницей этнического меньшинства, то есть цыганкой. Согласно информации, нападавший не является представителем этнического меньшинства.
Российская пропаганда любит использовать подобные инциденты. Во время стрельбы на философском факультете в Праге в декабре прошлого года появилась ложная информация о том, что преступник был не чехом, а украинцем.
По данным сервера Deník.cz, дезинформатор Алеш Свобода распространил собственную ложь о том, что полиция должна искать преступника в общежитии среди беженцев из Украины и что убийца якобы говорит по-украински. Также ходили слухи о причастности украинской мафии.
Подобная ложь распространялась даже несмотря на то, что полиция подтвердила, что все улики указывают на одного и того же преступника. Это подтвердила и специальная экспертиза.
Вспомним и другой случай, произошедший в октябре прошлого года, когда 36-летняя женщина из Пржеровского района написала в социальных сетях, что на нее напали украинцы. Она утверждала, что они обзывали ее и говорили, что убьют цыган. Женщина выдумала эту историю и была приговорена к семи месяцам лишения свободы условно.
Ранее она уже сидела в тюрьме за ненавистнические высказывания в адрес украинцев. В декабре 2022 года региональный суд приговорил к десяти месяцам лишения свободы Патрика Тушла, который распространял язык ненависти в отношении украинцев.
Конечно, это не означает, что украинцы не совершают в Чехии никаких преступных действий, но и не означает, что их преступность не замечается. По данным Чешского статистического управления, на конец 2023 года в Чехии было зарегистрировано более миллиона иностранцев, из которых около 574 000 были гражданами Украины. Второй по численности группой иностранцев были словаки, которых в Чехии проживало около 120 000 человек.
Согласно Отчету о состоянии внутренней безопасности в 2023 году, в общей сложности 6 496 иностранцев были осуждены за преступную деятельность. Больше всего среди них было украинцев — 2 403 приговора, что составляет 37% от общего числа осужденных иностранцев. На втором месте словаки — 1 665 приговоров, около четверти всех осужденных иностранцев.
Итог ясен: в Домажлице нападавшая не является ни украинкой, ни принадлежит к этническим меньшинствам.
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