Германия вводит контроль на всех границах
9 сентября 2024
19:30
853
Германия вводит контроль на всех своих сухопутных границах. Проверки начнутся 16 сентября и должны продлиться шесть месяцев. Таким образом федеральное правительство хочет ограничить нелегальную миграцию и повысить безопасность. Информацию подтвердила министр внутренних дел страны Нэнси Фаэсерова.
По ее словам, федеральное правительство также разработало модель «эффективного отказа мигрантам на границе, которая будет соответствовать европейскому законодательству». Фасерова уже проинформировала Европейскую комиссию о намерении ввести контроль на всех сухопутных границах.
По ее словам, контроль должен быть ужесточен и осуществляться в координации с соседними странами. «Пассажиры должны пострадать как можно меньше», — сказал министр.
Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер (ÖVP) уже заявил, что альпийская страна не примет ни одного мигранта, которого Германия отвергнет на своих границах. «Австрия не примет людей, которым отказала Германия. Здесь нет места для маневра», — сказал министр.
Германия контролирует границы с Австрией с 2015 года, а с октября прошлого года также с Чехией, Польшей и Швейцарией. До конца сентября был запланирован временный пограничный контроль с Францией в связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр.
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал федеральное правительство принять меры по сокращению количества поступающих заявлений о предоставлении убежища до менее 100 000 в год. По мнению Зёдера, Германия «перегружена» последствиями миграции и интеграции.
По данным немецкой статистики, к концу июля иностранцы подали в Германии около 153 000 заявлений о предоставлении убежища, а к концу года их число может вырасти до 263 000. В прошлом году было подано 352 000 заявок.
По ее словам, контроль должен быть ужесточен и осуществляться в координации с соседними странами. «Пассажиры должны пострадать как можно меньше», — сказал министр.
Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер (ÖVP) уже заявил, что альпийская страна не примет ни одного мигранта, которого Германия отвергнет на своих границах. «Австрия не примет людей, которым отказала Германия. Здесь нет места для маневра», — сказал министр.
Германия контролирует границы с Австрией с 2015 года, а с октября прошлого года также с Чехией, Польшей и Швейцарией. До конца сентября был запланирован временный пограничный контроль с Францией в связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр.
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал федеральное правительство принять меры по сокращению количества поступающих заявлений о предоставлении убежища до менее 100 000 в год. По мнению Зёдера, Германия «перегружена» последствиями миграции и интеграции.
По данным немецкой статистики, к концу июля иностранцы подали в Германии около 153 000 заявлений о предоставлении убежища, а к концу года их число может вырасти до 263 000. В прошлом году было подано 352 000 заявок.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
9 СЕНТЯБРЯ 2024
300
Девелопер и миллиардер Эвжен Корец снова демонстрирует свою любовь к животным. На этот раз он клонировал свою ныне покойную собаку за границей. Это первое в истории клонированное животное такого...
17:00
9 СЕНТЯБРЯ 2024
381
В середине недели придет очередной холодный фронт, и, по данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), на Снежке может выпасть снег.
16:00
9 СЕНТЯБРЯ 2024
854
После инцидента в начальной школе в Домажлице, где во вторник ученица напала с ножом на своих одноклассников, сразу же стали распространяться ложные слухи. Главная из них заключалась в том, что...
15:00
9 СЕНТЯБРЯ 2024
1472
В Чехии активно обсуждают политическое решение Латвии. Граждане России, постоянно проживающие в Латвии, но не сдавшие экзамен по латышскому языку А2, начали получать письма с предписанием покинуть...
14:00
9 СЕНТЯБРЯ 2024
597
Следователи по уголовным делам расследуют обстоятельства гибели 19-летнего юноши, выпрыгнувшего из самолета в Сланах в воскресенье. По подозрению в причастности к самоубийству возбудили уголовное...
10:15
9 СЕНТЯБРЯ 2024
1083
В ночь на 9 сентября несколько неустановленных дронов появились над стокгольмским аэропортом Арланда, в результате чего аэропорт был закрыт. Об этом сообщает шведское телевидение SVT, согласно...
09:00
9 СЕНТЯБРЯ 2024
968
Западные страны должны наконец развязать руки Украине и позволить украинской армии использовать дальнобойные ракеты и против российских целей. Начальник Генштаба Карел Ржехка считает, что в...
18:00
8 СЕНТЯБРЯ 2024
1608
Ученик летной школы внезапно прыгнул с самолета-планера над Сланами в воскресенье утром, у него случился приступ паники, а его парашют не раскрылся. В поисках были задействованы все компоненты...
11:00
8 СЕНТЯБРЯ 2024
597
Инфляция в годовом исчислении замедлилась в августе и приблизилась к 2%, возможно, даже опустившись ниже этого уровня впервые в этом году. Так предполагают аналитики, опрошенные ЧТК, и прогноз...
15:00
7 СЕНТЯБРЯ 2024
1048
Телефонные звонки, с которыми сталкиваются сотрудники полиции, работающие на линии экстренной помощи 158, иногда могут служить сюжетом для мини-комедий или юмористических рассказов. Граждане путают...
11:00
7 СЕНТЯБРЯ 2024
1160
За несколько лет теперь уже бывший адвокат из Высочины смог получить десятки миллионов крон при реализации преступной схемы хищения денег и мошенничества. Следователи по уголовным делам уже...
21:00
6 СЕНТЯБРЯ 2024
915
Министерство финансов продало на первом аукционе в сентябре государственные облигации на сумму 11,6 млрд крон. Интерес инвесторов превысил предложение более чем в два раза, так как они хотели...
16:30
6 СЕНТЯБРЯ 2024
1195
По словам эксперта, сравнение, возможно, не совсем корректно, но число людей, которым грозит бедность, растет. И выбраться обратно очень сложно.
15:00
6 СЕНТЯБРЯ 2024
1890
Чешская компания Prabos похвасталась в социальной сети «ВКонтакте» фотографиями российских солдат и сотрудников российских спецслужб в своей обуви. При этом директор компании уверяет журналистов,...
14:00
6 СЕНТЯБРЯ 2024
654
В период летних каникул полицейские зафиксировали 16 277 дорожно-транспортных происшествий в Чехии, что на 179 меньше, чем в прошлом году. В них погибло 90 человек, число погибших увеличилось на...