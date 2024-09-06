Германия вводит контроль на всех границах

По ее словам, федеральное правительство также разработало модель «эффективного отказа мигрантам на границе, которая будет соответствовать европейскому законодательству». Фасерова уже проинформировала Европейскую комиссию о намерении ввести контроль на всех сухопутных границах.



По ее словам, контроль должен быть ужесточен и осуществляться в координации с соседними странами. «Пассажиры должны пострадать как можно меньше», — сказал министр.



Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер (ÖVP) уже заявил, что альпийская страна не примет ни одного мигранта, которого Германия отвергнет на своих границах. «Австрия не примет людей, которым отказала Германия. Здесь нет места для маневра», — сказал министр.



Германия контролирует границы с Австрией с 2015 года, а с октября прошлого года также с Чехией, Польшей и Швейцарией. До конца сентября был запланирован временный пограничный контроль с Францией в связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр.



Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал федеральное правительство принять меры по сокращению количества поступающих заявлений о предоставлении убежища до менее 100 000 в год. По мнению Зёдера, Германия «перегружена» последствиями миграции и интеграции.



По данным немецкой статистики, к концу июля иностранцы подали в Германии около 153 000 заявлений о предоставлении убежища, а к концу года их число может вырасти до 263 000. В прошлом году было подано 352 000 заявок.