Агрессивный иностранец в Млада-Болеславе оскорблял прохожих и ударил спасателя по лицу
10 сентября 2024
09:00
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1 сентября пьяный иностранец прогуливался по парку в Млада-Болеславе и неоднократно оскорблял прохожих. Кроме того, он сам несколько раз падал на землю. Когда ему на помощь пришли экстренные службы и полиция, он тоже начал на них нападать. В итоге в машине скорой помощи на него надели наручники.
Первоначально в парк возле улицы Яна Палаха зашел только патруль полицейских. Когда агрессивного мужчину нашли под деревом, он вообще не отреагировал. Поэтому они вызвали на помощь медиков. Перед этим иностранец оскорбил других граждан возле детской площадк, сообщила полиция.
Спасатели и полицейские стали поднимать пьяного мужчину с земли. Пока его несли на носилках в машину скорой помощи, незнакомец ударил одного из спасателей кулаком по лицу. В итоге мужчину родом из Украины поместили машину скорой помощи. Полицейские решили сопровождать медиков в больницу из-за агрессии пациента.
Затем ситуация начала обостряться в машине скорой помощи, мужчина продолжал нападать на полицейских, пока все не закончилось тем, что полицейским пришлось надеть на него наручники. Затем спасатели в качестве меры предосторожности доставили его в больницу, чтобы выяснить, не ударился ли он головой при падении или были ли у него другие травмы.
«Уже на следующий день сотрудники полиции Млада-Болеслава сообщили 35-летнему иностранцу о подозрении в совершении насильственного преступления в отношении должностного лица, за что ему грозит до 4 лет лишения свободы», — сообщила пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевейсова.
Спасатели и полицейские стали поднимать пьяного мужчину с земли. Пока его несли на носилках в машину скорой помощи, незнакомец ударил одного из спасателей кулаком по лицу. В итоге мужчину родом из Украины поместили машину скорой помощи. Полицейские решили сопровождать медиков в больницу из-за агрессии пациента.
Затем ситуация начала обостряться в машине скорой помощи, мужчина продолжал нападать на полицейских, пока все не закончилось тем, что полицейским пришлось надеть на него наручники. Затем спасатели в качестве меры предосторожности доставили его в больницу, чтобы выяснить, не ударился ли он головой при падении или были ли у него другие травмы.
«Уже на следующий день сотрудники полиции Млада-Болеслава сообщили 35-летнему иностранцу о подозрении в совершении насильственного преступления в отношении должностного лица, за что ему грозит до 4 лет лишения свободы», — сообщила пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевейсова.
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