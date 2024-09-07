Pojišťovna VZP предложила семье погибшего украинского хирурга помощь на миллионы крон

Председатель совета директоров Pojišťovna VZP Роберт Кареш сообщил, что никто из семьи еще не обращался к ним с просьбой о помощи. «Если они скажут мне, что у них финансовые проблемы и что им нужна помощь, я готов разобраться с этим в считаные часы, не считая классической предусмотренной законом компенсации. И наверняка помощь будет на порядок выше той, которую собирает население. Это будут миллионы крон», — сказал Кареш. Деньги на неотложную помощь будут выплачены PVZP из благотворительного фонда, а остальную компенсацию, по словам Кареша, выплатит страховая компания, в которой они застрахованы от подобных случаев.





Pojišťovna VZP является дочерней компанией медицинской страховой компании VZP.





Кареш отметил, что его глубоко тронула человеческая трагедия, произошедшая перед их домом, и что он пытается все уладить безотлагательно. «Нам очень жаль, и, конечно, мы ни в чем не сомневаемся. Мы пытаемся ускорить этот процесс и ничему не сопротивляемся, но мы должны следовать юридической процедуре», — сказал Кареш.





Семья сможет получить деньги из компенсации только после того, как все будет расследовано полицией и предложение о компенсации и алиментах будет одобрено всеми сторонами. «Чтобы прокомментировать заявления, нам нужна была информация о семье и всех выживших, но она была предоставлена ​​нам только на прошлой неделе. Мы пообещали их адвокату, что на этой неделе подготовим предложение о компенсации», — отметил Кареш. Прокомментировать предложение также должно будет Управление социальной и правовой защиты детей, которое защищает интересы двух несовершеннолетних детей. Таким образом, разбирательство по делу о компенсации может затянуться на месяцы или даже годы.





По словам главы Pojišťovna VZP, то, что они беженцы из Украины, не имеет значения. «Мы не принимаем во внимание тот факт, что они находятся здесь уже несколько месяцев, мы смотрим на них как на граждан Чехии и предложим компенсацию на максимально высоком уровне», — отметил он.





Уже собрано 400 000 крон





Семья общается со страховой компанией через юриста. «К сожалению, мы не сможем вернуть этого талантливого хирурга, но с помощью финансовой поддержки мы можем хотя бы немного облегчить эту невыносимую ситуацию для семьи», — пишет инициатор сбора средств на Donio.cz.





На сегодняшний день 600 человек внесли свой вклад в необходимые расходы, включая похороны. Собранная сумма превысила 420 000 крон. Виталий был хирургом из Украины, занимался медицинским бизнесом, и от его доходов зависела семья. В роковой день он ехал на рабочую встречу, когда его застал дождь, от которого он спрятался на остановке «Лазарска» перед зданием Pojišťovna VZP.





Согласно Гражданскому кодексу, за ущерб и травмы, возникшие в результате обрушения здания или его части, несет ответственность собственник недвижимости, который обязан возместить причиненный ущерб. В 2021 году в здании прошла масштабная реконструкция.