Ремонт Баррандовского моста обойдется в два раза дороже
11 сентября 2024
11:30
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Реконструкция Баррандовского моста в Праге обойдется почти в два раза дороже, чем ожидалось. Вместо 594,5 миллиона он будет стоить примерно 1,14 миллиарда крон. Причина — очень плохое состояние первоначальной конструкции, инфляция или использование более современных технологий.
Об этом сообщил журналистам Филип Гаек, генеральный директор Управления технических коммуникаций (TSK). Если принять во внимание нулевой этап ремонта, когда были отремонтированы столбы, в том числе пятый этап, на котором TSK восстанавливает поверхности, и оплату руководителя строительства, то затраты вырастут почти до 1,31 миллиарда крон.
Баррандовский мост состоит из двух мостов. Южный, по которому автомобили едут по направлению от Смихова до Браника, уже отремонтирован. В этом году ремонт начался в марте и продлится до осени. Мост был построен в 1983 году, и каждый день его пересекают 140 000 автомобилей, что делает его самой загруженной дорогой в Праге.
«Сейчас мы видим, что на первом-четвертом этапах прирост довольно существенный, около 545 миллионов. Большая часть этого — инфляция, мы пережили самый большой скачок инфляции за последние два года. Из остальных факторов , безусловно, самым важным является влияние материала UHPC (специальный бетон), который составляет около 20% от остального, но большая часть, половина этого увеличения, приходится на сложность укладки UHPC-бетона», — сказал Гаек.
Использование бетона UHPC имеет то преимущество, что он действует как изоляция и является гораздо более долговечным. При этом он будет стоить примерно в 10 раз дороже, до 50 000 крон за кубометр. Этот специальный бетон дорожники уже использовали на первом и втором этапах ремонта в прошлом и позапрошлом годах. Большое влияние на цену оказывает и первоначальная конструкция моста, которая находится в гораздо худшем состоянии, чем ожидали проектировщики и дорожные инженеры.
Строители на четвертом этапе очистили конструкции и подготовили их к укладке UHPC. Теперь они проверят исходный бетон и проведут осмотры. Параллельно ведутся подготовительные работы, необходимые для натяжки новых тросов моста. После подготовки грунта дорожные бригады приступят к ремонту уступов моста, установке столбов и перил.
Как только ТСК завершит работы в этом году, мосту предстоит заключительный пятый этап, в ходе которого рабочие восстановят поверхности. На время проведения этих работ ограничений движения по мосту не будет.
Баррандовский мост состоит из двух мостов. Южный, по которому автомобили едут по направлению от Смихова до Браника, уже отремонтирован. В этом году ремонт начался в марте и продлится до осени. Мост был построен в 1983 году, и каждый день его пересекают 140 000 автомобилей, что делает его самой загруженной дорогой в Праге.
«Сейчас мы видим, что на первом-четвертом этапах прирост довольно существенный, около 545 миллионов. Большая часть этого — инфляция, мы пережили самый большой скачок инфляции за последние два года. Из остальных факторов , безусловно, самым важным является влияние материала UHPC (специальный бетон), который составляет около 20% от остального, но большая часть, половина этого увеличения, приходится на сложность укладки UHPC-бетона», — сказал Гаек.
Использование бетона UHPC имеет то преимущество, что он действует как изоляция и является гораздо более долговечным. При этом он будет стоить примерно в 10 раз дороже, до 50 000 крон за кубометр. Этот специальный бетон дорожники уже использовали на первом и втором этапах ремонта в прошлом и позапрошлом годах. Большое влияние на цену оказывает и первоначальная конструкция моста, которая находится в гораздо худшем состоянии, чем ожидали проектировщики и дорожные инженеры.
Строители на четвертом этапе очистили конструкции и подготовили их к укладке UHPC. Теперь они проверят исходный бетон и проведут осмотры. Параллельно ведутся подготовительные работы, необходимые для натяжки новых тросов моста. После подготовки грунта дорожные бригады приступят к ремонту уступов моста, установке столбов и перил.
Как только ТСК завершит работы в этом году, мосту предстоит заключительный пятый этап, в ходе которого рабочие восстановят поверхности. На время проведения этих работ ограничений движения по мосту не будет.
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