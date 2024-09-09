Ремонт Баррандовского моста обойдется в два раза дороже

Об этом сообщил журналистам Филип Гаек, генеральный директор Управления технических коммуникаций (TSK). Если принять во внимание нулевой этап ремонта, когда были отремонтированы столбы, в том числе пятый этап, на котором TSK восстанавливает поверхности, и оплату руководителя строительства, то затраты вырастут почти до 1,31 миллиарда крон.



Баррандовский мост состоит из двух мостов. Южный, по которому автомобили едут по направлению от Смихова до Браника, уже отремонтирован. В этом году ремонт начался в марте и продлится до осени. Мост был построен в 1983 году, и каждый день его пересекают 140 000 автомобилей, что делает его самой загруженной дорогой в Праге.



«Сейчас мы видим, что на первом-четвертом этапах прирост довольно существенный, около 545 миллионов. Большая часть этого — инфляция, мы пережили самый большой скачок инфляции за последние два года. Из остальных факторов , безусловно, самым важным является влияние материала UHPC (специальный бетон), который составляет около 20% от остального, но большая часть, половина этого увеличения, приходится на сложность укладки UHPC-бетона», — сказал Гаек.



Использование бетона UHPC имеет то преимущество, что он действует как изоляция и является гораздо более долговечным. При этом он будет стоить примерно в 10 раз дороже, до 50 000 крон за кубометр. Этот специальный бетон дорожники уже использовали на первом и втором этапах ремонта в прошлом и позапрошлом годах. Большое влияние на цену оказывает и первоначальная конструкция моста, которая находится в гораздо худшем состоянии, чем ожидали проектировщики и дорожные инженеры.



Строители на четвертом этапе очистили конструкции и подготовили их к укладке UHPC. Теперь они проверят исходный бетон и проведут осмотры. Параллельно ведутся подготовительные работы, необходимые для натяжки новых тросов моста. После подготовки грунта дорожные бригады приступят к ремонту уступов моста, установке столбов и перил.



Как только ТСК завершит работы в этом году, мосту предстоит заключительный пятый этап, в ходе которого рабочие восстановят поверхности. На время проведения этих работ ограничений движения по мосту не будет.