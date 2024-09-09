В Чехии два маленьких мальчика поцарапали 13 автомобилей острым предметом
11 сентября 2024
14:00
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Водители, которые вернулись к своим машинам после праздника сбора урожая в деревне Дудлеби (Ческе-Будеевице) в субботу, испытали шок. На лакокрасочном покрытии 13 автомобилей были глубокие царапины и закорючки. Подозреваемыми являются двое маленьких мальчиков пяти и семи лет. Ущерб составил более 355 000 крон. Полиция расследует дело.
В субботу с 12:10 до 16:00 неизвестный пока преступник использовал острый предмет, чтобы поцарапать лакокрасочное покрытие как минимум 13 легковых автомобилей различных марок, сообщил представитель южночешской полиции Милан Байкура.
Женщина, которая была на празднике, описала ситуацию как весьма драматическую. «Когда люди вернулись к своим машинам после 15:00, это было для них настоящим шоком. У некоторых женщин на глазах выступили слезы, потому что это испортило все мероприятие. Все было чудесно, даже погода, и это огромный позор», — сказала женщина, не пожелавшая назвать свое имя.
«Похоже, это был ключ или другой острый предмет», — сказала она. Она также слышала, что сразу после происшествия полицейские задержали пятилетнего и семилетнего мальчиков.
Другой источник затем подтвердил, что полиция действительно подозревает двух мальчиков. «Я не знаю точного возраста, но им было не больше восьми», — сказал он.
В полиции лишь сказали, что расследуют дело и выясняют, сколько всего пострадавших.
Полиция просит всех возможных свидетелей описываемого события связаться с районным отделом Боршова-над-Влтавой по телефону 974 226 710 или по телефону экстренной помощи 158.
Если дети наносят ущерб, за него платят родители. «Вообще, если лицо в возрасте до 15 лет наносит ущерб незаконным действием, ответственность за компенсацию несет его законный представитель, обычно родитель», — сказал адвокат Франтишек Поганка.
Женщина, которая была на празднике, описала ситуацию как весьма драматическую. «Когда люди вернулись к своим машинам после 15:00, это было для них настоящим шоком. У некоторых женщин на глазах выступили слезы, потому что это испортило все мероприятие. Все было чудесно, даже погода, и это огромный позор», — сказала женщина, не пожелавшая назвать свое имя.
«Похоже, это был ключ или другой острый предмет», — сказала она. Она также слышала, что сразу после происшествия полицейские задержали пятилетнего и семилетнего мальчиков.
Другой источник затем подтвердил, что полиция действительно подозревает двух мальчиков. «Я не знаю точного возраста, но им было не больше восьми», — сказал он.
В полиции лишь сказали, что расследуют дело и выясняют, сколько всего пострадавших.
Полиция просит всех возможных свидетелей описываемого события связаться с районным отделом Боршова-над-Влтавой по телефону 974 226 710 или по телефону экстренной помощи 158.
Если дети наносят ущерб, за него платят родители. «Вообще, если лицо в возрасте до 15 лет наносит ущерб незаконным действием, ответственность за компенсацию несет его законный представитель, обычно родитель», — сказал адвокат Франтишек Поганка.
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