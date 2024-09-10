ФОТО: Спецавтомобиль Tatra 815 упал со склона в Таджикистане во время экспедициии вокруг света
12 сентября 2024
09:00
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Экспедиционный специальный автомобиль Tatra 815 экспедиции «Татра Вокруг Света 2» разбился на склоне Памира в Таджикистане. Грузовик дважды перевернулся, деревья остановили его падение. Экипаж получил легкие травмы, большинство из его участников уже вернулись в Чехию.
Экспедиция «Татра Вокруг Света 2», стартовавшая в феврале 2020 года с целью продолжить легендарную экспедицию 80-х годов, была прервана на прошлой неделе из-за серьезной аварии, в результате которой автомобиль упал со склона на высоте около 3 000 метров.
По данным организаторов, авария произошла 5 сентября в Памирском автономном районе Таджикистана. По пути к термальным источникам Биби Фатима экспедиционный автомобиль «Татры» сорвался с грунтовой дороги, дважды перевернулся, и его дальнейшее падение остановили деревья примерно в 15 метрах ниже дороги.
Экипаж получил легкие травмы. Пострадавшие члены экипажа прошли лечение в местной больнице, затем переехали в Душанбе и сейчас все находятся в Чехии. По данным расследования местной полиции, причиной аварии стала некачественная грунтовая дорога.
На месте происшествия остался только основатель проекта Марек Гавличек, который с помощью местных и чешских властей пытается спасти экспедицию Tatra 815. Хотя на месте стоит тяжелая техника, которая построила новую дорогу, машина пока не смогла тронуться с места.
Говорят, что машина сильно повреждена, и ее будущее, как и у всего проекта «Татра Вокруг Света 2», теперь кажется неопределенным. Сама команда пока не дала комментариев. Члены экспедиции, которые должны были участвовать в следующем этапе, отправятся в путь на запасных внедорожниках.
Организаторы мероприятия не хотят оставлять машину на произвол судьбы на Памире. Планируется либо отремонтировать ее на месте, либо перевезти в Чехию.
По данным организаторов, авария произошла 5 сентября в Памирском автономном районе Таджикистана. По пути к термальным источникам Биби Фатима экспедиционный автомобиль «Татры» сорвался с грунтовой дороги, дважды перевернулся, и его дальнейшее падение остановили деревья примерно в 15 метрах ниже дороги.
Экипаж получил легкие травмы. Пострадавшие члены экипажа прошли лечение в местной больнице, затем переехали в Душанбе и сейчас все находятся в Чехии. По данным расследования местной полиции, причиной аварии стала некачественная грунтовая дорога.
На месте происшествия остался только основатель проекта Марек Гавличек, который с помощью местных и чешских властей пытается спасти экспедицию Tatra 815. Хотя на месте стоит тяжелая техника, которая построила новую дорогу, машина пока не смогла тронуться с места.
Говорят, что машина сильно повреждена, и ее будущее, как и у всего проекта «Татра Вокруг Света 2», теперь кажется неопределенным. Сама команда пока не дала комментариев. Члены экспедиции, которые должны были участвовать в следующем этапе, отправятся в путь на запасных внедорожниках.
Организаторы мероприятия не хотят оставлять машину на произвол судьбы на Памире. Планируется либо отремонтировать ее на месте, либо перевезти в Чехию.
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