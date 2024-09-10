Драматическое падение. Число беженцев во временном жилье значительно сократилось

С сентября на платное экстренное размещение украинских беженцев в Чехии распространяются строгие условия. Наибольшее падение числа беженцев, проживающих во временном жилье, зафиксировано в Праге и Либерецком крае. Украинские беженцы перешли с платного проживания на гуманитарное пособие с оплатой жилья.





В конце августа 2 243 человека воспользовались финансируемым государством временным приютом для беженцев в Праге. Однако в сентябре их осталось всего 11 человек. В столице с населением 1,3 миллиона человек во временном жилье находятся четверо детей до шести лет, еще четверо несовершеннолетних до 18 лет, двое взрослых мужчин и один пенсионер.





Редакторы Seznam Zprávy получили данные из информационной системы по гуманитарному размещению HUMPO. Также есть эксклюзивные данные о том, как менялось количество зарегистрированных людей с течением времени.





Быстрое снижение связано с фундаментальным изменением, которое действует с сентября: беженцы имеют право на возмещение расходов на временное размещение только в течение первых 90 дней после получения вида на жительство на основании временной защиты. Исключение не распространяется на уязвимые группы, такие как несовершеннолетние или люди с ограниченными возможностями.





Первое серьезное падение наблюдалось в прошлом году: с июля проживание возмещали только уязвимым лицам и тем, кто находится в Чехии максимум 150 дней. С сентября этого года размещение только для вновь прибывших в течение 90 дней:





Еще 28 августа в системе было зарегистрировано 20 839 человек по всей стране, а 10 сентября — только 2 811. В Праге количество людей, находящихся в экстренных местах, сократилось пропорционально больше всего — на 99,5%. Далее следует Либерецкий край с падением на 96% (с 1 315 до 52 человек).





С другой стороны, наименьшее падение зафиксировано в Оломоуцком крае, где количество беженцев в приютах сократилось вдвое — с 1 532 человек до 725.





Клара Бумова из благотворительной организации отмечает, что тот факт, что люди исчезли из статистики экстренного размещения, не означает, что они больше не живут в этом месте.





«На данный момент люди платят сами из гуманитарной помощи благодаря пособию на оплату жилья. В большинстве случаев пособие не покрывает стоимость проживания. Таким образом, они платят за проживание с минимальной суммы, и в результате у них остается меньше денег, и они больше зависят от продовольственных банков и другой поддержки», — объясняет Клара Боумова.





В денежном выражении: взрослый человек, отнесенный к категории уязвимых, имеет право на гуманитарное пособие в размере 4 860 крон. Кроме того, он имеет право на 6 000 крон в виде расходов на жилье. Если, например, он заплатит за общежитие 7 000 крон в месяц, то от 10 860 крон фактически останется менее 4 000 крон.





Магда Фальтова, директор Ассоциации интеграции и миграции, рассказывает, что на лицевые счета клиентов по-прежнему поступают необходимые выплаты за лекарства. Денег на еду у них не остается, поэтому приходится обращаться к продовольственным банкам.





Матей Шулц из Организации помощи беженцам рассказывает о постепенном скатывании к бедности. «Я думаю, что это происходит, но это ужасно плохо измеряется и зависит от того, какой уровень цен установили общежития», — говорит социальный работник.





С фактическим прекращением предоставления экстренного размещения часть беженцев решила вернуться в Украину. «И это включает в себя людей из зон боевых действий», — упоминает Боумова.





Однако, согласно еженедельным отчетам МВД, число военных беженцев, получивших временную защиту, продолжает незначительно расти. С 1 по 8 сентября, например, добавилось 1 935 человек по сравнению с 1 473 неделей ранее.





Министерство труда и социальных дел сообщило, что в августе гуманитарное пособие получили около 93 000 человек, большинство из которых были отнесены к категории уязвимых. Прогнозируемая тенденция снижения расходов на помощь сохраняется: министерство оценивает их во втором квартале в 3,5 миллиарда крон, а доходы от беженцев растут и во втором квартале оцениваются в 5,9 миллиарда крон.