BIS: Прибытие украинских беженцев не вызвало роста преступности в Чехии
12 сентября 2024
21:00
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Прибытие беженцев после вторжения России не привело к активизации деятельности организованных преступных групп, а также к появлению в Чехии рискованных лиц, связанных с исламистским радикализмом, говорится в годовом отчете Чешской информационной службы безопасности (BIS) за 2023 год.
Вторжение в Украину продолжало оказывать значительное влияние на общую ситуацию с безопасностью в Чешской Республике. По данным BIS, с беспрецедентной миграционной волной удалось справиться, что является исключительным достижением чешского государства и общества. BIS видит частичные проблемы в интеграции украинских детей в чешские школы или в поиске работы для беженцев, соответствующей их квалификации. К концу марта, по данным правительства, 320 000 беженцев получили временную защиту в Чехии, и около 1500 беженцев прибывают в страну еженедельно. К концу года их число может достигнуть 400 000.
В прошлом году Россия пыталась воздействовать на чешскую общественность информацией в связи с войной в Украине, и в ее деятельности доминировала тема оказания помощи Украине. Этому также была посвящена операция влияния, связанная с медиаплатформой «Голос Европы» и бизнесменами Артемом Марчевским и Виктором Медведчуком. В марте Чехия внесла платформу и пару бизнесменов в свой национальный санкционный список, а в мае аналогичное решение принял ЕС.
В прошлом году Россия пыталась воздействовать на чешскую общественность информацией в связи с войной в Украине, и в ее деятельности доминировала тема оказания помощи Украине. Этому также была посвящена операция влияния, связанная с медиаплатформой «Голос Европы» и бизнесменами Артемом Марчевским и Виктором Медведчуком. В марте Чехия внесла платформу и пару бизнесменов в свой национальный санкционный список, а в мае аналогичное решение принял ЕС.
«Медведчук, тайно финансируя и управляя „Голосом Европы“, стремился повлиять на общественное мнение в Европе и создать условия для воздействия на кандидатов на выборах в Европарламент в 2024 году», — резюмирует BIS, раскрывший сеть влияния.
В сеть входили сотрудничающие журналисты и отдельные политики из стран ЕС, добавляет издание.
Российские государственные СМИ, такие как Sputnik, уже давно участвуют в информационном воздействии на чешское общество, добавляет BIS. Объем поездок пророссийских активистов в Россию в прошлом году оставался скромным, а число политиков, принимающих в них участие, также значительно сократилось, говорится в докладе.
В прошлом году BIS также дал оценку риску того, что часть оружия, поставленного Украине, попадет на черный рынок и будет ввезена контрабандистами обратно в ЕС. «У BIS не было доказательств организованного нелегального импорта оружия, поставленного Украине, обратно в ЕС в больших масштабах в 2023 году», — говорится в докладе. Однако этого следует ожидать в среднесрочной перспективе, что повысит требования к контрольным органам государства.
С начала войны в Украине чешские учреждения неоднократно становились мишенью пророссийских хактивистских групп. «Их атаки краткосрочны, не очень сложны и не влияют на конфиденциальность или целостность информационных систем. Помимо пропагандистского использования, атаки могут создавать ощущение угрозы у населения соответствующих стран и снижать уверенность в способности государства предотвратить их», — говорится в сообщении BIS. Главная цель таких атак — освещение в СМИ, добавляет издание.
Тот факт, что они могут быть частью гибридной акции со стороны, например, России, также обсуждался в связи с угрозами в адрес сотен школ в Чехии на этой неделе. Полиция говорит, что достоверность сообщений о заложенных взрывных устройствах невысока. По ее словам, эффективная стратегия против продолжения угроз заключается в том, чтобы свести их освещение в СМИ к минимуму.
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