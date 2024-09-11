Страховка от наводнения в Чехии. Некоторые дома вообще нельзя застраховать
13 сентября 2024
14:00
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Чехии грозят самые крупные наводнения с 1997 года, и страховые компании готовы к увеличению количества сообщений даже в выходные дни. Однако никто не страхует дома в рискованных районах.
В Чехии с пятницы ожидаются сильные дожди и существует риск наводнений, особенно на северо-востоке и востоке страны. По прогнозу, ситуация могла быть аналогична 1997 и 2002 годам. С точки зрения ущерба и затрат страховых компаний тогда произошли самые дорогостоящие стихийные бедствия в современной истории Чехии.
Страховые компании уже имеют опыт работы с «большой водой». Страховые компании готовы помочь, насколько это возможно. Со вчерашнего дня они уже создали кризисные команды, усилили колл-центры и готовятся как можно быстрее выплатить деньги пострадавшим, заверил Ян Матушек, исполнительный директор Чешской ассоциации страховых компаний.
CHMÚ выпустило предупреждение о дожде и наводнении на выходные с пятницы, 13 сентября, по воскресенье, 15 сентября 2024 года. Высокая степень опасности распространяется на большую часть территории республики. Падающие деревья, линии электропередач или оползни не станут исключением.
Страховые компании рассчитывают на большее количество сообщений о страховых случаях и будут на связи даже в выходные дни. «Со вчерашнего дня мы усиливаем наш колл-центр, чтобы клиенты могли в любой момент связаться с одним из наших операторов. У нас также есть готовые мобильные специалисты, чтобы мы могли перевезти их в наиболее пострадавшие районы», — говорит пресс-секретарь Generali Česká Pojištovna Павлина Адамкова.
Последние крупные наводнения в Чехии произошли в 2013 году. «Сразу после этого многие клиенты скорректировали свои контракты так, чтобы у них было достаточно покрытия на случай наводнений и паводков», — объясняет Милан Каня, представитель страховой компании Kooperativa. По ее словам, люди какое-то время вспоминают о страховке, но через несколько месяцев интерес к ней угасает.
«Конечно, может случиться так, что некоторые клиенты не обновили свои страховые суммы, поэтому они могут быть застрахованы недостаточно. Им следует проверить это, например, для контрактов сроком на пять и более лет», — советует Каня.
Некоторые, проверив полис, также могут обнаружить, что они не застрахованы от ущерба, нанесенного водой. Страховые компании отмечают рост случаев, когда люди покупают страховку в последнюю минуту. Однако им следует помнить, что страховка начинает действовать только по прошествии определенного срока. «Все страховые компании в своих условиях указывают, что в случае наводнения страховка вступает в силу только через определенное количество дней после заключения договора. В Direct, например, это 10 дней», — отмечает представитель страховой компании Direct Нел Матяшее.
Отношение к страхованию от стихийных бедствий изменилось и после торнадо в Южной Моравии в 2021 году. Например, в Kooperativa застраховались сотни тысяч клиентов.
Требуется дополнительная страховка от наводнений
Наводнения не являются автоматически застрахованными рисками, но клиент должен оформить на них специальное страхование. «Это дополнительный риск к стандартной страховке, поэтому люди, которые действительно в ней нуждаются, могут ее выбрать. Клиентам, у которых, например, дом на холме, где нет риска затопления, не стоит доплачивать за эту дополнительную страховку», — поясняет представитель ČSOB Pojišťovna Петр Милата.
Некоторые дома не будут застрахованы страховыми компаниями. Они оценивают риск по так называемой карте наводнений, которая делит все территории на четыре уровня. В зависимости от уровня риска, в котором находится недвижимость, она либо застрахована, либо не подлежит страхованию от риска наводнения и наводнения.
Четвертая степень — самая рискованная. «Если недвижимость находится очень близко к реке или ручью, которые довольно часто затопляют здание, риск настолько высок, что его невозможно застраховать от наводнений», — объясняет Милата.
По его словам, приход воды в эту зону уже не случайность, а скорее правило. «Этот объект находится под угрозой и вообще не должен был быть построен в рискованном районе. В основном это проблема исторических зданий, но если кто-то строит новый объект, он должен это учитывать», — говорит Милата.
Недвижимость во второй и третьей зонах подлежит страхованию за дополнительную плату или до определенного предела. Первая зона — беспроблемная и страхуемая.
Люди также не должны недооценивать профилактические меры, которые позволят минимизировать ущерб. Предупреждение о наводнении поступило за несколько дней, что дает время подготовиться.
«Если клиент все оставляет в руинах и не пытается спасти хотя бы часть ценных вещей, можно предположить, что он не сделал все мыслимое, чтобы предотвратить ущерб и его масштабы. То же самое касается недостаточного обслуживания, например, обратных клапанов в канализации. Такие случаи могут стать основанием для решения страховой компании обуменьшении страховых выплат», — отмечает пресс-секретарь Uniqa Ева Свободова.
В исключения также входят умышленная небрежность или увеличение ущерба. «Например, после наводнения 2013 года мы доказали одному из клиентов, что он намеренно припарковал свой автомобиль в месте, где можно было ожидать наводнения. Разумеется, мы не возместили ему этот ущерб», — приводит пример Каня.
Страховые компании также рекомендуют фотографировать неповрежденное имущество, находящееся в зоне риска. «Высококачественная запись поможет страховым компаниям быстрее оценить ход страхового случая и упростить коммуникацию», — напоминает Ленка Слабейова, менеджер по страхованию иному, чем страхование жизни, Чешской ассоциации страховых компаний.
В 2002 году, по данным Чешской страховой ассоциации, застрахованные убытки составили 73,3 млрд крон, ущерб после наводнения 1997 года соответствует 19,4 млрд крон в текущих ценах. В 2013 году ущерб оценивался в 15,3 млрд крон.
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