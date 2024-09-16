Столкновение поездов в Праге: машинист был пьян

«Могу подтвердить, что машинист стоящего поезда находился в состоянии алкогольного опьянения. Второй машинист поезда проходил обучение», — сообщил Ян Данек. По информации чешских СМИ, тест на наличие алкоголя в крови показал около двух промилле. После аварии пьяный машинист был доставлен в больницу для взятия биологического материала.





Утренняя авария двух пассажирских поездов произошла на железнодорожном мосту через улицу Чупрова в пражском районе Либень. Один из поездов врезался в стоявший железнодорожный состав. В результате аварии пострадали 25 пассажиров, которых пришлось эвакуировать с моста пожарным и полиции с помощью пожарных платформ и автолестниц.





«На месте уже работают следователи, которые совместно с железнодорожной инспекцией будут выяснять причины столкновения поездов. Мы будем расследовать дело по подозрению в совершении преступления, представляющего общую угрозу по неосторожности», — добавили сотрудники полиции в сети «Х».





Улица Чупрова по-прежнему закрыта из-за вмешательства и большого количества спасательной техники.