Украинцы в Чехии помогают в ликвидации последствий наводнения, страна предоставила спасателей и материалы
19 сентября 2024
15:00
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Украинцы, живущие в Чехии, помогают с уборкой поваленных деревьев после наводнений, а также оказывают помощь продуктами питания и финансовыми средствами. Однако в социальных сетях приходится сталкиваться с лживой информацией о том, что они отказываются наполнять мешки с песком и отправляют на помощь смехотворные суммы денег.
Посольство Украины в Праге и Богдан Райчинец, представитель украинцев в Совете по делам национальных меньшинств при правительстве Чехии, выступили против этой неправды. Украинское правительство также предложило Чехии материалы и спасателей.
«В первые часы наводнения к нам обратились украинские коллеги из района Миловице, которые отправились на дороги, чтобы убрать поваленные деревья и помочь нуждающимся», — рассказал Райчинец. «В Яблонне-над-Орлици украинцы участвовали в работе с соседями и оказывали помощь населению. Украинские группы в Есенике, Карвине, Оломоуце и окрестностях информировали о возможностях помощи, участвовали в ней и предлагали конкретную продовольственную помощь».
Молодые украинские активисты из «Голоса Украины» предложили свои услуги в качестве волонтеров, а другие украинские организации прислали финансовую помощь.
«Как посольство, мы неоднократно обращались на нашем сайте к украинцам с призывом принять участие и помочь. Посол Украины в Чехии Василий Зварыч также призвал к этому на своей личной странице», — говорит Надя Малована, секретарь посольства Украины в Праге.
В настоящее время в Чехии находится около 380 000 украинских беженцев с временной защитой, согласно статистике Министерства внутренних дел. Многие украинцы живут здесь уже давно, приехав еще до начала российской агрессии в Украине.
Несмотря на помощь, им приходится сталкиваться с дезинформацией в социальных сетях. Например, лживый пост Алеша Свободы набрал три тысячи просмотров. Он ошибочно утверждает, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился за помощью к украинцам, проживающим в Чехии. Согласно посту, на указанный счет якобы поступило всего 1 700 крон, а украинцы в Чехии не помогали.
«Это дезинформация, нет никаких достоверных источников или ссылок на упомянутые заявления», — сказала Малована. Ни о каком подобном сборе не было объявлено.
«Люди индивидуально помогали с мешками, поэтому нет необходимости в том, чтобы бывший министр иностранных дел Украины координировал помощь в Чехии», — сказал Райчинец, подтвердив, что украинское правительство также готово помочь и предложило свои спасательные силы. «На данный момент у меня на столе лежит предложение примерно от семи стран, включая Украину, Израиль и Соединенные Штаты Америки», — сказал Фиала. Пока украинское предложение не было использовано.
Даниэль Дрейк, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, прокомментировал возможную иностранную помощь. «Пока что мы, Чешская Республика, просили словенцев предоставить нам осушители», — сказал он. Чешская Республика вводит запросы в общую информационную систему, где другие страны, желающие помочь, могут откликнуться. Таким образом, спрос должен соответствовать предложению.
До сих пор не было необходимости в персонале из Украины или других стран. «Это может измениться, например, во время восстановительных работ», — заключил Дрейк.
«В первые часы наводнения к нам обратились украинские коллеги из района Миловице, которые отправились на дороги, чтобы убрать поваленные деревья и помочь нуждающимся», — рассказал Райчинец. «В Яблонне-над-Орлици украинцы участвовали в работе с соседями и оказывали помощь населению. Украинские группы в Есенике, Карвине, Оломоуце и окрестностях информировали о возможностях помощи, участвовали в ней и предлагали конкретную продовольственную помощь».
Молодые украинские активисты из «Голоса Украины» предложили свои услуги в качестве волонтеров, а другие украинские организации прислали финансовую помощь.
«Как посольство, мы неоднократно обращались на нашем сайте к украинцам с призывом принять участие и помочь. Посол Украины в Чехии Василий Зварыч также призвал к этому на своей личной странице», — говорит Надя Малована, секретарь посольства Украины в Праге.
В настоящее время в Чехии находится около 380 000 украинских беженцев с временной защитой, согласно статистике Министерства внутренних дел. Многие украинцы живут здесь уже давно, приехав еще до начала российской агрессии в Украине.
Несмотря на помощь, им приходится сталкиваться с дезинформацией в социальных сетях. Например, лживый пост Алеша Свободы набрал три тысячи просмотров. Он ошибочно утверждает, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился за помощью к украинцам, проживающим в Чехии. Согласно посту, на указанный счет якобы поступило всего 1 700 крон, а украинцы в Чехии не помогали.
«Это дезинформация, нет никаких достоверных источников или ссылок на упомянутые заявления», — сказала Малована. Ни о каком подобном сборе не было объявлено.
«Люди индивидуально помогали с мешками, поэтому нет необходимости в том, чтобы бывший министр иностранных дел Украины координировал помощь в Чехии», — сказал Райчинец, подтвердив, что украинское правительство также готово помочь и предложило свои спасательные силы. «На данный момент у меня на столе лежит предложение примерно от семи стран, включая Украину, Израиль и Соединенные Штаты Америки», — сказал Фиала. Пока украинское предложение не было использовано.
Даниэль Дрейк, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, прокомментировал возможную иностранную помощь. «Пока что мы, Чешская Республика, просили словенцев предоставить нам осушители», — сказал он. Чешская Республика вводит запросы в общую информационную систему, где другие страны, желающие помочь, могут откликнуться. Таким образом, спрос должен соответствовать предложению.
До сих пор не было необходимости в персонале из Украины или других стран. «Это может измениться, например, во время восстановительных работ», — заключил Дрейк.
Комментарии:
paylina 19 сентября 2024 15:44
Как будто украинцы - какие-то специальные люди, которые обязаны помогать в первую очередь. Да на самом деле все помогают частным порядком, кто может и у кого есть желание - и украинцы, и русы, и чехи, и немецкие волонтеры есть... Покоробило только, что в некоторых украинских пабликах был призыв всю свою помощь фиксировать на фото и видео и отсылать им, чтобы они потом показывали, какие украинцы молодцы. Все-таки помогают люди от души, а не чтобы что-то кому-то продемонстрировать. Хотя, с другой стороны, после таких обвинений - пусть видят, что это неправда. А вот украинское правительство лучше бы помогало своим городам. Одесса жалуется, что нормальной помощи после подтопления так и не получили, и на днях еще будет штормить, так что помощь может понадобиться.
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