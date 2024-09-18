Автомобиль с ребенком съехал во Влтаву в центре Праги. Мать прыгнула в реку, чтобы спасти сына

«Ребенок сел в припаркованную машину, чтобы переодеться. При этом машина начала двигаться и впоследствии упала в реку», — рассказала пресс-секретарь пражской полиции Кристина Зелинкова. По ее словам, его мать прыгнула в воду вслед за ребенком и вытащила его.





Представитель полиции добавила, что это был мальчик школьного возраста.





Представитель пожарных Войтех Сосна добавил, что ребенок повернул ключ в автомобиле. По его словам, на месте также помогал случайный прохожий, который прыгнул в воду вместе с женщиной.





«Никто не пострадал. Пожарные вытащили автомобиль из воды», — добавила Зелинкова.





На место происшествия прибыли несколько подразделений пожарных, а также вызвали специальный кран. Белый фургон, который полностью ушел под воду, пришлось вытаскивать краном.