В Праге вандалы опять разрисовали Карлов мост

Надпись на Карловом мосте возле Староместской мостовой башни очевидцы зафиксировали в четверг вечером. Пока неясно, когда именно была создана надпись, но мост охраняется рядом камер видеонаблюдения, поэтому найти точное время и внешний вид возможного преступника не должно стать проблемой. Однако ни один из свидетелей пока не обратился в полицию.





Карлов мост несколько раз становился объектом нападения вандалов. В 2019 году двое иностранцев обрызгали одну из опор моста. Два года спустя вандал сделал серию надписей синим цветом на перилах моста, статуе и фонарях. За мостом следят 25 камер городской видеосистемы. Благодаря их записям сотрудники полиции и констебли уже поймали нескольких виновников различных противоправных действий.