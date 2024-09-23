Катастрофа. В чешской столице некому учить детей

Хотя в Чешской Республике с каждым годом рождается все меньше детей, в Праге, исходя из демографических данных, число детей, посещающих обязательную школу, будет увеличиваться. К 2050 году, по прогнозам, количество детей в возрасте от 6 до 14 лет в столице увеличится на 24 процента.





Однако значительная часть пражских школ уже испытывает нехватку учителей. Традиционно не хватает не только физиков, но и компьютерщиков и, прежде всего, учителей первого уровня начальной школы.





Это также хорошо видно в социальных сетях. Когда преподаватель пишет в одной из групп, что ищет работу в Праге, в его комментарии в течение нескольких часов сыпятся десятки приглашений из разных школ.





«Ситуация в Праге катастрофическая. Самое худшее — это первый класс, где практически не найти никого нового», — описывает Карин Маркес, директор ZŠ Solidarita в Праге 10.





«Учителя могут претендовать на квартиру в нашем районе, но их нечем заманить. Единственное, что может помочь, это общее увеличение финансирования образования», — добавляет директор.





Школам часто приходится набирать адептов без педагогического образования. Это также отражается на общих данных. Чешская школьная инспекция контролирует уровень квалификации учителей в отдельных округах. А в Праге и ближайших окрестностях Среднечешского края дела обстоят так же плохо, как и в структурно пострадавших регионах Устецкого края и Карловарского края.





В то же время доказано, что класс, который ведет неквалифицированный преподаватель, дает худшие результаты.





«Найти учителя — это борьба. Учителей математики, физики и первых классов вообще не хватает», — подтверждает также Далибор Некарж, директор ZŠ Radlická в Праге 5.





При этом проблема не только в начальных школах, но и в некоторых гимназиях. Раньше они могли свободно выбирать учителей.





«У нас уже есть такая проблема. Есть предметы, по которым очень сложно найти учителей, и мы стараемся сразу набрать учеников, которые приходят к нам на практику», — объясняет Рената Шейбалова, директор Пражской гимназии Над Штолоу, которая также является президентом Ассоциации директоров гимназий.





«Когда они получают первую оценку заработной платы, которая показывает 32 500 крон брутто, это несколько демотивирует», — добавляет он.





Школы не конкурентоспособны по заработной плате



В периферийных регионах Чехии зарплата учителя относительно приличная по сравнению с другими предложениями на рынке труда, но здесь не хватает местного населения или заинтересованных лиц, желающих добираться на работу или переезжать сюда. Напротив, теоретически в Праге должно быть достаточно учителей, но в финансовом отношении у них гораздо лучшие предложения вне сферы образования.





«У нас в бюджете на следующий год запланировано еще 700 миллионов крон на повышение зарплат в начальных и средних школах», — говорит советник по образованию Праги Антонин Клецанда (СТАН).





Вопрос также в том, сможет ли Министерство образования прийти с адресной помощью. Однако, в отличие от поддержки структурно пострадавших регионов, такая дополнительная поддержка в настоящее время не планируется.





Однако в следующем году зарплаты учителей должны вырасти на семь процентов по всем направлениям.





Министерство образования концентрируется на том, чтобы сделать профессию учителя более привлекательной. И это как на педагогических факультетах в виде реформы подготовки новых канторов, так и за счет закрепления помощи начинающим в первые два года своей карьеры.





Они также предлагают квартиры учителям.



«Нам нужно не только повысить качество подготовки учителей, но и увеличить количество выпускников. Уже сейчас ясно, что со следующего учебного года можно будет распорядиться об увеличении количества студентов-преподавателей вузов», — говорит министр образования Микулаш Бек (СТАН).





Увеличение финансового участия учредителей также является возможным способом решения кадрового кризиса. Подобно тому, как врачам в регионах предлагают квартиры или стартовые премии, таким же образом поступают и некоторые муниципалитеты.





Перспективы чешского образования не радужны, как описывает министр образования Микулаш Бек. По оценкам, ежегодно педагогический факультет заканчивают около 2200 студентов, еще 1500 человек завершают педагогическое образование. Однако, по подсчетам Министерства образования, каждый год примерно четыре тысячи канторов уходят на пенсию и создаются еще четыре тысячи должностей, либо из-за большего числа учеников, либо из-за необходимости разделения часов.





Таким образом, нехватка учителей увеличивается с каждым годом. И Минобразования хочет остановить эту негативную тенденцию.