Фуникулер на Петршине досрочно завершил свою работу и будет вновь открыт после длительной реконструкции

"Чрезвычайное количество осадков, вызвавших масштабные наводнения во многих местах Чехии, повредило трассу до такой степени, что без дорогостоящего ремонта фуникулер не может продолжать безопасно работать", - пишет транспортная компания на своем сайте.



Ввиду предстоящей полной реконструкции и замены вагонов, которая начнется в марте 2025 года, руководство компания приняла решение остановить эксплуатацию фуникулера до завершения реконструкции. Стоимость ремонта составит от 12 до 15 миллионов крон.



Транспортная компания подготовила символическое прощание с самой посещаемой канатной дорогой. "Во все субботы октября мы подготовили экскурсии для желающих, а по воскресеньям и в праздничный день 28 октября - дни открытых дверей на верхней станции канатной дороги", - говорится в сообщении транспортной компании.



Как долго продлится запланированная реконструкция, пока неясно, срок окончания транспортная компания не назвала.