Фуникулер на Петршине досрочно завершил свою работу и будет вновь открыт после длительной реконструкции
25 сентября 2024
19:30
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Транспортное предприятие Праги остановило работу канатной дороги на Петршин. Причина – проливные дожди, которые повредили трассу, самой большой проблемой стал размыв грунта возле путей. Ремонт обойдется почти в 15 миллионов крон. Поэтому транспортная компания предпочитает дождаться плановой реконструкции, которая начнется в марте следующего года.
"Чрезвычайное количество осадков, вызвавших масштабные наводнения во многих местах Чехии, повредило трассу до такой степени, что без дорогостоящего ремонта фуникулер не может продолжать безопасно работать", - пишет транспортная компания на своем сайте.
Ввиду предстоящей полной реконструкции и замены вагонов, которая начнется в марте 2025 года, руководство компания приняла решение остановить эксплуатацию фуникулера до завершения реконструкции. Стоимость ремонта составит от 12 до 15 миллионов крон.
Транспортная компания подготовила символическое прощание с самой посещаемой канатной дорогой. "Во все субботы октября мы подготовили экскурсии для желающих, а по воскресеньям и в праздничный день 28 октября - дни открытых дверей на верхней станции канатной дороги", - говорится в сообщении транспортной компании.
Как долго продлится запланированная реконструкция, пока неясно, срок окончания транспортная компания не назвала.
Ввиду предстоящей полной реконструкции и замены вагонов, которая начнется в марте 2025 года, руководство компания приняла решение остановить эксплуатацию фуникулера до завершения реконструкции. Стоимость ремонта составит от 12 до 15 миллионов крон.
Транспортная компания подготовила символическое прощание с самой посещаемой канатной дорогой. "Во все субботы октября мы подготовили экскурсии для желающих, а по воскресеньям и в праздничный день 28 октября - дни открытых дверей на верхней станции канатной дороги", - говорится в сообщении транспортной компании.
Как долго продлится запланированная реконструкция, пока неясно, срок окончания транспортная компания не назвала.
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