Украинские беженцы в Чехии работают и ведут бизнес, вернуться домой хочет лишь пятая часть из них

«В дополнение к нынешнему числу беженцев, например, мы знаем, что примерно 66 процентов из них работают или ведут бизнес, более двух третей из них вообще не обращались за гуманитарной помощью, а их знание чешского языка также значительно улучшается», — сказал министр внутренних дел Вит Ракушан.





Почти половина украинских беженцев, а именно 46 процентов, заявили, что могут общаться на чешском языке в обычных ситуациях и понимать текст. Однако в опросе 2023 года этот показатель составил 39 процентов, так что улучшение заметно.





13 процентов респондентов уже могут свободно разговаривать и писать по-чешски по сравнению с восемью процентами в прошлогоднем опросе, и здесь также наблюдается рост.





Опрос, который финансировался Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), проходил в форме анкетирования с января этого года до конца апреля. Всего в нем приняли участие 13 835 человек старше 15 лет.





Согласно собранным данным, 46 процентов беженцев старше 15 лет имеют высшее образование, 21 процент имеют диплом средней школы и только четыре процента имеют начальное образование.





«При интерпретации результатов этого вопроса необходимо учитывать существенные различия в образовательных системах Чехии и Украины», — констатируют авторы.





Самая большая часть беженцев, более трети, проживает в трех крупнейших чешских городах с населением более 200 000 жителей, то есть в Праге, Брно и Остраве. Большинство из них, 26 процентов от общего числа, проживают в столице.





«Две трети беженцев старше 15 лет в настоящее время работают или ведут бизнес. Доля безработных среди них составляет 13,5 процента, еще семь процентов постоянно находятся дома или в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, столько же — на пенсии по старости или инвалидности, примерно семь процентов также учатся в средней школе или вузе», — описали социологи.





Три четверти беженцев живут в квартирах или домах, только 17 процентов из них живут в общежитиях, а четыре процента — в гостиницах или пансионатах. Лишь полтора процента пользуются бесплатным гуманитарным жильем.





Эксперты также задавались вопросом о возможном постоянном возвращении в Украину после окончания временной защиты. Только 12% респондентов точно хотят вернуться в Украину, 10% — скорее. Напротив, 38% респондентов хотят остаться, 28% беженцев определенно хотят остаться, а 13% не знают или не хотят отвечать. Социологи также сообщают, что женщины составляют три пятых людей старше 15 лет, обратившихся за продлением временной защиты.





По последним данным МВД, в Чехии с временной защитой проживают 380 тысяч беженцев из Украины.