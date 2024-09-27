Годовая виньетка в Чехии с января подорожает на 140 крон — до 2440 крон

Более дешевые виньетки останутся для автомобилей, работающих на бензине и автомобилей с сочетанием электрических двигателей и двигателей внутреннего сгорания, в то время как чистые электрические и водородные автомобили останутся бесплатными. Цена на круглогодичную виньетку в последний раз повышалась в марте этого года, увеличившись с 1500 до 2300 крон.



Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания ежемесячный платеж увеличится на 30 крон до 460 крон, десятидневная марка станет дороже на 20 крон до 290 крон, а однодневная марка — на десять крон, до 210 крон. Автомобили, работающие на сжатом и сжиженном природном газе и биометане, имеют вдвое меньшие тарифы, владельцы подключаемых гибридов, то есть подзаряжаемых автомобилей как с электрическим, так и с двигателем внутреннего сгорания, платят четверть обычной цены.



Цены корректируются по двум критериям, установленным законом, со следующего года это произойдет впервые. «Первым критерием является годовое процентное изменение среднегодового индекса потребительских цен, определенное Чешским статистическим управлением, а вторым — годовое процентное изменение длины используемых автомагистралей, зафиксированное Чешским статистическим управлением. Обе величины в процентах суммируются, и в соответствии с полученным результатом корректируется годовая цена», — описали в ведомстве механизм расчета.



Что касается протяженности сети автомобильных дорог, в министерстве заявили, что она увеличится на сто километров. «Важно также, чтобы мы вернули все деньги, полученные от виньеток, на строительство и содержание автомагистралей, фактически тем, кто их платит», — отметил министр транспорта Мартин Купка (ODS).



Плата за проезд по автомагистралям в Чешской Республике была введена в январе 1995 года, а с 2021 года клейкие купоны заменили электронные марки для взимания платы за проезд. Автомобили весом более 3,5 тонн платят за проезд по автомагистралям и некоторым первоклассным дорогам в зависимости от пройденного километража.