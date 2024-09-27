Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Годовая виньетка в Чехии с января подорожает на 140 крон — до 2440 крон

Новости 420on
30 сентября 2024
22:00
176
С января 2025 года цена круглогодичной виньетки для проезда по платным дорогам в Чехии вырастет на 140 крон — до 2440 крон, виньетки на более короткий период также подорожают. Ставка изменится согласно закону в связи с ростом потребительских цен и расширением сети автомобильных дорог. Об этом сообщило сегодня Министерство транспорта.
Более дешевые виньетки останутся для автомобилей, работающих на бензине и автомобилей с сочетанием электрических двигателей и двигателей внутреннего сгорания, в то время как чистые электрические и водородные автомобили останутся бесплатными. Цена на круглогодичную виньетку в последний раз повышалась в марте этого года, увеличившись с 1500 до 2300 крон.

Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания ежемесячный платеж увеличится на 30 крон до 460 крон, десятидневная марка станет дороже на 20 крон до 290 крон, а однодневная марка — на десять крон, до 210 крон. Автомобили, работающие на сжатом и сжиженном природном газе и биометане, имеют вдвое меньшие тарифы, владельцы подключаемых гибридов, то есть подзаряжаемых автомобилей как с электрическим, так и с двигателем внутреннего сгорания, платят четверть обычной цены.

Цены корректируются по двум критериям, установленным законом, со следующего года это произойдет впервые. «Первым критерием является годовое процентное изменение среднегодового индекса потребительских цен, определенное Чешским статистическим управлением, а вторым — годовое процентное изменение длины используемых автомагистралей, зафиксированное Чешским статистическим управлением. Обе величины в процентах суммируются, и в соответствии с полученным результатом корректируется годовая цена», — описали в ведомстве механизм расчета. 

Что касается протяженности сети автомобильных дорог, в министерстве заявили, что она увеличится на сто километров. «Важно также, чтобы мы вернули все деньги, полученные от виньеток, на строительство и содержание автомагистралей, фактически тем, кто их платит», — отметил министр транспорта Мартин Купка (ODS).

Плата за проезд по автомагистралям в Чешской Республике была введена в январе 1995 года, а с 2021 года клейкие купоны заменили электронные марки для взимания платы за проезд. Автомобили весом более 3,5 тонн платят за проезд по автомагистралям и некоторым первоклассным дорогам в зависимости от пройденного километража.
Чехия Автомобили цены дороги виньетка
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
510
ОБЩЕСТВО
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В ЧЕХИИ БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
19:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
341
ОБЩЕСТВО
ЖДАТЬ, КОГДА ОНИ РУХНУТ? БОЛЕЕ 3 000 МОСТОВ В ЧЕХИИ НУЖДАЮТСЯ В РЕМОНТЕ
16:30
30 СЕНТЯБРЯ 2024
433
ПОЛИТИКА
ПОКА ЕВРОПА РАЗБИРАЕТСЯ С РОССИЕЙ, КАНАДА ОПАСАЕТСЯ КИТАЯ, ЗАЯВИЛА ЙОУРОВА
15:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
1240
ОБЩЕСТВО
BBC: ЧЕХИ РАБОТАЛИ КАК РАБЫ В БРИТАНСКОМ «МАКДОНАЛДСЕ»
11:30
30 СЕНТЯБРЯ 2024
695
ПОЛИТИКА
КОНЕЦ «ПИРАТОВ» В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ: ЗАММИНИСТРЫ ПОКИНУТ СВОИ ПОСТЫ, ПЕКАРОВА ЖДЕТ УХОДА РИХТЕРОВОЙ ИЗ ПАРЛАМЕНТА
09:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
1864
ОБЩЕСТВО
ОСЕННЯЯ ПОГОДА В ЧЕХИИ ДАЕТ О СЕБЕ ЗНАТЬ
08:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
1081
ОБЩЕСТВО
ОТДАШЬ КРОНУ, ПОЛУЧИШЬ СОТНЮ. ЧЕШСКАЯ КОРРУПЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ДОКАЗАНА
17:00
29 СЕНТЯБРЯ 2024
3086
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ СТАРЕЕТ И СКОРО УЖЕ НЕ СПРАВИТСЯ С ЭТИМ ЭКОНОМИЧЕСКИ, ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ
09:00
29 СЕНТЯБРЯ 2024
1122
ОБЩЕСТВО
ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ КРЫСИНОЙ ЖЕЛТУХИ ПОДТВЕРЖДЕН В ЧЕХИИ. ПРИЧИНА — НАВОДНЕНИЕ
17:00
28 СЕНТЯБРЯ 2024
1185
ПОЛИТИКА
БАБИШ МОЖЕТ ПРАЗДНОВАТЬ. ВПЕРВЫЕ ОН СУЩЕСТВЕННО ПРЕУСПЕЛ В БОРЬБЕ ЗА КРЕСЛА В СЕНАТЕ
11:00
28 СЕНТЯБРЯ 2024
3536
ОБЩЕСТВО
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО НЕ ВЫПЛАТИТ НИ ОДНОЙ КРОНЫ ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ НАВОДНЕНИЯ СЕМЬЕ В ЕСЕНИКЕ
19:30
27 СЕНТЯБРЯ 2024
1476
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ В ЧЕХИИ РАБОТАЮТ И ВЕДУТ БИЗНЕС, ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ ХОЧЕТ ЛИШЬ ПЯТАЯ ЧАСТЬ ИЗ НИХ
18:00
27 СЕНТЯБРЯ 2024
988
ПОЛИТИКА
ПОЧТИ ДВЕ ПЯТЫХ ЧЕХОВ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ПРАВЫХ ВЗГЛЯДОВ, ЧЕТВЕРТЬ — ЛЕВЫХ
14:00
27 СЕНТЯБРЯ 2024
2407
ОБЩЕСТВО
РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ЗАСТАЛ СОТРУДНИКА НА БОЛЬНИЧНОМ ДОМА. ЧТО ЕМУ ГРОЗИТ?
13:00
27 СЕНТЯБРЯ 2024
1318
ОБЩЕСТВО
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА НАСЕЛЕНИЕ ЧЕХИИ СОКРАТИЛОСЬ НА 21 500 ЧЕЛОВЕК