На чешский рынок могут поступить автомобили, пострадавшие от наводнения

В этом году наводнения затронули несколько европейских стран и уничтожили тысячи автомобилей. Помимо Чехии, наводнения охватили Польшу, Словакию, Германию, Австрию и Румынию. Некоторые автомобили были полностью выведены из строя, но многие были лишь затоплены или получили частичные механические повреждения.



«Затопленные автомобили часто вывозятся за пределы страны и продаются в других странах. Вполне вероятно, что некоторые автомобили из этих стран попадут к нам и даже могут ошибочно выдаваться за немецкие», — сказал директор Cebia Мартин Пайер.



По словам представителей Cebia, дилеры либо дешево купят затопленный автомобиль на аукционе после страхового возмещения, либо напрямую у владельца, если он не был застрахован. Они высушат машину и восстановят ее до состояния, когда следы затопления не будут заметны с первого взгляда. Автомобили обычно не имеют видимых повреждений кузова, их часто можно хорошо очистить и высушить, и на первый взгляд они могут показаться очень хорошей покупкой, отмечают в компании.



По словам компании, наиболее подвержены повреждениям электрические и выхлопные системы. Если грязная вода или осадок попадают в катализаторы или сажевые фильтры, расположенные в выхлопном коллекторе или топливных баках, часто бывает невозможно очистить эти зоны настолько, чтобы пострадавшие системы продолжали надежно работать. Во время наводнения вода и грязь попадают во все уголки кузова, во все жгуты проводов и блоки управления. Несмотря на все усилия по очистке и просушке автомобиля, обычно человеку не под силу привести машину в то же состояние, что и до наводнения, предупреждает Себиа.



По словам совместного управляющего директора Aures Holdings Питера Ванечека, повреждение водой — худшее, что может случиться с автомобилем. Что касается затопленных электромобилей, то владельцам не стоит даже пытаться приводить их в рабочее состояние.



Большинство затопленных автомобилей не стоит ремонтировать, говорят эксперты, а затраты могут превысить их стоимость. «Правильно, после затопления автомобиля необходимо заменить всю проводку, что означает затраты в десятки тысяч крон», — говорит Ванечек. По словам эксперта, современные автомобили, напичканные электронным оборудованием и средствами безопасности, значительно больше подвержены поломкам после затопления. Электроника, такая как ABS, ESP или система предотвращения столкновений, может выйти из строя. Также неприятны частые отказы информационных систем, которые очень чувствительны к воде; еще один негативный эффект — коррозия в необычных и скрытых местах в течение длительного времени, добавил он.



По словам экспертов, определить, что автомобиль побывал под водой, чаще всего можно по затхлому запаху в салоне, грязи или песку под обивкой, а также по замене сидений и других деталей, которые невозможно полностью очистить.