Болельщики «Аякса» оставили в центре Праги целый арсенал боевого снаряжения
3 октября 2024
18:00
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Фанаты голландского футбольного клуба «Аякс» оставили в четверг на Староместской площади в центре Праги арсенал боевого снаряжения. Среди него были ножи, бейсбольные биты, перцовые баллончики и тазеры. Полиция утверждает, что фанаты сами бросили их на месте. Затем они сели в метро и отправились на стадион «Эден», где их клуб будет играть матч против пражской «Славии».
«Мы нашли предметы, оставленные футбольными фанатами на Староместской площади. Их никто не заставлял это делать, они сделали это сами. Мы обеспечили сохранность предметов», — сообщила пресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова.
До этого болельщики вместе распивали спиртные напитки в близлежащем ресторане. Затем они собрались на площади, и к ним подошли полицейские, которые попросили их пройти с ними — под присмотром — по Праге. В этот момент фанаты выбросили все из карманов одежды на случай последующей проверки. Полиция задержала одного человека для разбирательства по поводу правонарушения.
Неясно, зачем они принесли такие предметы, но не исключено, что они готовились к драке с фанатами пражской «Славии».
Голландские болельщики отправились со Староместской набережной на станцию метро «Староместская» около 17:00 и на подготовленном поезде добрались до станции «Желивского», откуда продолжили шествие к стадиону.
Матч между «Аяксом» и «Славией» состоится в 18:45. Десятки полицейских, включая конную полицию, антиконфликтную группу и воздушную службу с вертолетом, следят за безопасностью. Полиция объявила, что все болельщики обеих команд будут проверены перед входом на стадион.
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