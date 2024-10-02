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В одном из районов Праги школьник угрожал расстрелять учеников в классе. Полиция его задержала и обнаружила у него оружие

Новости 420on
4 октября 2024
11:10
943
Полицейские арестовали 18-летнего ученика, который в Праге 8 угрожал своим одноклассникам расстрелять весь класс. У него нашли страйкбольное и пневматическое оружие, а также ножи. Ему грозит три года лишения свободы.
О подозрительном поведении молодого человека детективы узнали на прошлой неделе. «Студент угрожал своим одноклассникам, что расстреляет класс, и открыто выражал свою ненависть к некоторым из них», — сообщил представитель полиции Ян Данек.

Он подкрепил свой разговор о том, что планирует сделать, объявив, что намерен получить лицензию на оружие. Перед учениками начальной школы Праги 8 он также высказывал свое положительное отношение к убийству людей на философском факультете в декабре прошлого года. «Он устно одобрял это преступление и заявлял, что сделает то же самое», — добавил Данек.

«Сотрудники 3-го участка полиции задержали молодого человека по месту жительства и впоследствии возбудили против него уголовное дело за совершение преступлений, связанных с опасными угрозами и одобрением преступного деяния. Если его признают виновным, ему грозит тюремное заключение на срок до трех лет», — добавил представитель.

Однако суд не удовлетворил ходатайство криминалистов о взятии школьника под стражу, поэтому он преследуется на свободе.

При обыске дома у молодого человека полицейские обнаружили страйкбольное и пневматическое оружие, а также ножи.
оружие студенты Чехия школы полиция преступность Прага дети
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