В одном из районов Праги школьник угрожал расстрелять учеников в классе. Полиция его задержала и обнаружила у него оружие
4 октября 2024
11:10
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Полицейские арестовали 18-летнего ученика, который в Праге 8 угрожал своим одноклассникам расстрелять весь класс. У него нашли страйкбольное и пневматическое оружие, а также ножи. Ему грозит три года лишения свободы.
О подозрительном поведении молодого человека детективы узнали на прошлой неделе. «Студент угрожал своим одноклассникам, что расстреляет класс, и открыто выражал свою ненависть к некоторым из них», — сообщил представитель полиции Ян Данек.
Он подкрепил свой разговор о том, что планирует сделать, объявив, что намерен получить лицензию на оружие. Перед учениками начальной школы Праги 8 он также высказывал свое положительное отношение к убийству людей на философском факультете в декабре прошлого года. «Он устно одобрял это преступление и заявлял, что сделает то же самое», — добавил Данек.
«Сотрудники 3-го участка полиции задержали молодого человека по месту жительства и впоследствии возбудили против него уголовное дело за совершение преступлений, связанных с опасными угрозами и одобрением преступного деяния. Если его признают виновным, ему грозит тюремное заключение на срок до трех лет», — добавил представитель.
Однако суд не удовлетворил ходатайство криминалистов о взятии школьника под стражу, поэтому он преследуется на свободе.
При обыске дома у молодого человека полицейские обнаружили страйкбольное и пневматическое оружие, а также ножи.
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