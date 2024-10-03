В Праге ротвейлеры сбежали от хозяина и загрызли на улице двух собак

Как пишут чешские СМИ, женщина получила лишь незначительные травмы, когда пыталась защитить свою собаку.



Вызванные на место происшествия на улице Шимункова полицейские обнаружили, что собаки, видимо, перелезли через забор и убежали от своих владельцев, пояснил представитель пражской полиции Ян Данек. Поэтому они связались с владельцем, и он поймал сбежавших собак.



«Сейчас мы проводим расследование этого дела», — сказал Данек.