В Праге ротвейлеры сбежали от хозяина и загрызли на улице двух собак
6 октября 2024
18:00
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Пара свободно гуляющих ротвейлеров напала на женщину и двух собак, которых их владельцы выгуливали в воскресенье утром в пражском районе Кобылисы. Одна из собак была убита прямо во время драки, другая скончалась в ветеринарной клинике, куда ее доставили с травмами.
Как пишут чешские СМИ, женщина получила лишь незначительные травмы, когда пыталась защитить свою собаку.
Вызванные на место происшествия на улице Шимункова полицейские обнаружили, что собаки, видимо, перелезли через забор и убежали от своих владельцев, пояснил представитель пражской полиции Ян Данек. Поэтому они связались с владельцем, и он поймал сбежавших собак.
«Сейчас мы проводим расследование этого дела», — сказал Данек.
Вызванные на место происшествия на улице Шимункова полицейские обнаружили, что собаки, видимо, перелезли через забор и убежали от своих владельцев, пояснил представитель пражской полиции Ян Данек. Поэтому они связались с владельцем, и он поймал сбежавших собак.
«Сейчас мы проводим расследование этого дела», — сказал Данек.
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