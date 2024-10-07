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Станцию метро «Градчанска» в 2025 году закроют на реконструкцию

Новости 420on
9 октября 2024
09:00
433
Транспортное предприятие Праги планирует масштабную модернизацию станции метро «Градчанска». Ремонт должен начаться на рубеже 2025 и 2026 годов и продлиться не менее десяти месяцев. Администрация Праги 6 требует в рамках реконструкции обеспечить безбарьерный доступ к вокзалу.
«Закрытие станции метро „Градчанска“ негативно скажется на поездках городским транспортом. Вот почему абсолютно необходимо вовремя начать дебаты с транспортной компанией и Ropid об укреплении мощностей наземного транспорта, в том числе путем постоянного размещения двух вагонов на линии 2», — говорит советник по транспорту Ондржей Матей Грубеш (ODS).

Модернизация включает в себя ремонт платформ, вестибюлей и выходов из метро, ​​а главное — замену эскалаторов, срок эксплуатации которых истек. Планируется убрать часть магазинов, чтобы обнажить стену с оригинальными художественными рельефами, которые будут восстановлены. Проект также касается мер защиты от воздействия блуждающих токов. Поэтому у входа в парк Шарлотты Г. Масариковой планируется установить постоянный подземный измерительный зонд. Муниципальный совет также одобрил просьбу об установке на станции безбарьерного лифта, соединяющего платформу метро с улицей Дейвицкой.

В настоящее время завершается оформление документации для получения разрешения на строительство, после чего следует оформление документации на выполнение строительства и выбор подрядчика. Инвестор мероприятия — Пражская транспортная компания. 

«Станция метро „Градчанска“ уже однажды подвергалась полной реконструкции в период с 1995 по 1996 год. Но и тогда ошибка заключалась в том, что после реконструкции она не стала безбарьерной. Поэтому совершенно неприемлемо, чтобы теперь произошла еще одна реконструкция без строительства второго вестибюля с безбарьерными лифтами», — добавляет советник.
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