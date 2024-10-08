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Проверки на границе с Германией сохранятся надолго

Новости 420on
9 октября 2024
13:00
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По словам канцлера Олафа Шольца, контроль на границах Германии будет продолжаться как можно дольше. Об этом глава правительства Германии заявил в программе RTL Direkt spezial. С середины сентября Германия контролирует всю свою сухопутную границу из-за нелегальной миграции, что, по словам канцлера, вызывает «много раздражения». Германия контролирует границу с Чехией с октября прошлого года.
«Мы будем делать это как можно дольше. Это надолго», — сказал Шольц о пограничном контроле. В дискуссии с ведущим программы и тремя гражданами он столкнулся с вопросами, которые в основном касались нелегальной миграции и депортации неуспешных просителей убежища. Канцлер заявил, что его правительство делает все, чтобы облегчить депортацию иностранцев, совершивших преступление в Германии. Он упомянул, например, о предстоящем пакете мер безопасности, который правительство ввело после теракта в Золингене, где проситель убежища из Сирии убил трех человек и ранил восьмерых на городском празднике.

«Мы должны иметь возможность выбирать, кто к нам придет», — добавил Шольц. При этом он подчеркнул, что Германия нуждается в иммигрантах из-за нехватки рабочей силы, и, по его словам, страна также должна продолжать предоставлять убежище людям, имеющим на него право.

С сентября 2015 года Германия контролирует границу с Австрией из-за нелегальной миграции. В октябре прошлого года также был введен контроль на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией, который действует до середины декабря. Министр внутренних дел Нэнси Фазер объявила в начале сентября, на фоне жарких дебатов по миграционной политике, что Германия будет контролировать всю свою сухопутную границу с 16 сентября. В связи с этим контроль на границе с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом усилился. Граница с Францией контролировалась немцами с июля из-за Олимпийских игр и последующих Паралимпийских игр, и этот контроль также был продлен.

Австрия и Польша решительно возражали против сентябрьского предложения немецкой консервативной оппозиции чаще отказывать мигрантам уже на границе с Германией. Впоследствии Шольц заявил, что обсудит меры в области миграции и политики предоставления убежища с главами правительств соседних стран. Вскоре правительственная канцелярия в Берлине сообщила о разговоре Шольца с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Неделю назад Шольц также разговаривал по телефону с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, и, согласно заявлению правительства Германии, оба согласились, что проблемы, связанные с нелегальной миграцией и борьбой с контрабандой, можно решить только вместе.
Германия Чехия иммиграция Автомобили
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