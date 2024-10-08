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Станция ​​метро Českomoravská в Праге будет закрыта почти год

Новости 420on
9 октября 2024
22:00
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На станции пражского метро Českomoravská появятся новые эскалаторы, будет отремонтирована плитка, а также оборудован лифт для инвалидов. Станция будет закрыта почти на год на реконструкцию.
Транспортная компания (DPP) заключила договор с компаниями Syner и Hochtief, реконструкция станции метро обойдется в 926 миллионов крон. Недавно DPP завершила капитальный ремонт станции метро Jiřího z Poděbrad и готовится реконструировать станцию ​​Flora также на линии A.

Ремонт касается технологических и архитектурных элементов станции. Компания заменит старые советские эскалаторы на современные. В ходе реконструкции также восстановят электроустановки и другое оборудование, а также установят новые керамические пластины, которые заменят стеклянные панели дизайнера Максима Вельчовского.

Отобранным подрядчикам будет предоставлено 516 дней с момента передачи строительной площадки под реконструкцию согласно графику, указанному в контракте. На время ремонта станция будет закрыта для пассажиров на 341 день, сразу через три месяца после подписания контракта.

Предприятие также планирует отремонтировать станцию ​​метро Flora, куда пассажиры в будущем смогут добраться на новых эскалаторах или лифте. Затраты на реконструкцию этой станции предварительно оцениваются в 1,16 миллиарда крон без НДС.
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