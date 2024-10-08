Станция метро Českomoravská в Праге будет закрыта почти год
9 октября 2024
22:00
347
На станции пражского метро Českomoravská появятся новые эскалаторы, будет отремонтирована плитка, а также оборудован лифт для инвалидов. Станция будет закрыта почти на год на реконструкцию.
Транспортная компания (DPP) заключила договор с компаниями Syner и Hochtief, реконструкция станции метро обойдется в 926 миллионов крон. Недавно DPP завершила капитальный ремонт станции метро Jiřího z Poděbrad и готовится реконструировать станцию Flora также на линии A.
Ремонт касается технологических и архитектурных элементов станции. Компания заменит старые советские эскалаторы на современные. В ходе реконструкции также восстановят электроустановки и другое оборудование, а также установят новые керамические пластины, которые заменят стеклянные панели дизайнера Максима Вельчовского.
Отобранным подрядчикам будет предоставлено 516 дней с момента передачи строительной площадки под реконструкцию согласно графику, указанному в контракте. На время ремонта станция будет закрыта для пассажиров на 341 день, сразу через три месяца после подписания контракта.
Предприятие также планирует отремонтировать станцию метро Flora, куда пассажиры в будущем смогут добраться на новых эскалаторах или лифте. Затраты на реконструкцию этой станции предварительно оцениваются в 1,16 миллиарда крон без НДС.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
9 ОКТЯБРЯ 2024
699
18:00
9 ОКТЯБРЯ 2024
1425
16:30
9 ОКТЯБРЯ 2024
1929
15:00
9 ОКТЯБРЯ 2024
7708
14:00
9 ОКТЯБРЯ 2024
11963
13:00
9 ОКТЯБРЯ 2024
1366
11:30
9 ОКТЯБРЯ 2024
1838
10:00
9 ОКТЯБРЯ 2024
2477
09:00
9 ОКТЯБРЯ 2024
935
21:00
8 ОКТЯБРЯ 2024
1515
19:30
8 ОКТЯБРЯ 2024
2433
18:00
8 ОКТЯБРЯ 2024
1725
16:30
8 ОКТЯБРЯ 2024
1765
15:00
8 ОКТЯБРЯ 2024
1348