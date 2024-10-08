Станция ​​метро Českomoravská в Праге будет закрыта почти год

Транспортная компания (DPP) заключила договор с компаниями Syner и Hochtief, реконструкция станции метро обойдется в 926 миллионов крон. Недавно DPP завершила капитальный ремонт станции метро Jiřího z Poděbrad и готовится реконструировать станцию ​​Flora также на линии A.





Ремонт касается технологических и архитектурных элементов станции. Компания заменит старые советские эскалаторы на современные. В ходе реконструкции также восстановят электроустановки и другое оборудование, а также установят новые керамические пластины, которые заменят стеклянные панели дизайнера Максима Вельчовского.





Отобранным подрядчикам будет предоставлено 516 дней с момента передачи строительной площадки под реконструкцию согласно графику, указанному в контракте. На время ремонта станция будет закрыта для пассажиров на 341 день, сразу через три месяца после подписания контракта.





Предприятие также планирует отремонтировать станцию ​​метро Flora, куда пассажиры в будущем смогут добраться на новых эскалаторах или лифте. Затраты на реконструкцию этой станции предварительно оцениваются в 1,16 миллиарда крон без НДС.