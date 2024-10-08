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В Праге мужчина напал на водителя автобуса, потому что подумал, что тот украинец

Новости 420on
10 октября 2024
10:00
274
Полицейские в Праге расследуют обстоятельства жестокого нападения, в ходе которого неизвестный избил водителя автобуса возле автовокзала и станции метро «Черный мост». Причиной насилия стало предположение, что водитель был украинцем. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также пара свидетелей, которых, помимо подозреваемого, также ищет полиция.
Конфликт произошел в пятницу, 27 сентября, однако подозреваемый пока не найден, поэтому полиция сейчас обратилась к общественности за помощью в установлении личности нападавшего.

Утром водитель посетил магазин возле вестибюля метро, ​​где встретил другого покупателя, который без видимой причины начал оскорблять его, приняв его за украинца.

«Водитель сказал, что он не украинец по национальности и у него нет проблем с такими лицами. Однако после того, как двое мужчин вышли из магазина, между ними произошло физическое нападение», — сообщилапресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова.

Нападавший схватил мужчину за шею и повалил на землю, после чего несколько раз ударил его коленом в лицо и грудь. Затем он ушел. В полиции не назвали национальность потерпевшего и по какой именно причине он принял водителя за украинца (акцент и др.).

Полиция ищет свидетелей

Полиция разыскивает подозреваемого и опубликовала запись инцидента с камер видеонаблюдения. На них также были замечены мужчина и женщина, которых также разыскивает полиция для дачи показаний.

В полиции не уточнили степень и характер травм, а также подробности о продолжительности лечения или нетрудоспособности нападавшего водителя. Пресс-секретарь сообщила, что детективы расследуют дело как нападение с наказанием до трех лет лишения свободы.

«Если вы узнали людей на кадрах камеры, позвоните по номеру 158 или в любой полицейский участок», — добавила Зелинкова.
украинцы автобусы преступность насилие полиция Прага иностранцы Чехия
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