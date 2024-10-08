В Праге мужчина напал на водителя автобуса, потому что подумал, что тот украинец
10 октября 2024
10:00
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Полицейские в Праге расследуют обстоятельства жестокого нападения, в ходе которого неизвестный избил водителя автобуса возле автовокзала и станции метро «Черный мост». Причиной насилия стало предположение, что водитель был украинцем. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также пара свидетелей, которых, помимо подозреваемого, также ищет полиция.
Конфликт произошел в пятницу, 27 сентября, однако подозреваемый пока не найден, поэтому полиция сейчас обратилась к общественности за помощью в установлении личности нападавшего.
Утром водитель посетил магазин возле вестибюля метро, где встретил другого покупателя, который без видимой причины начал оскорблять его, приняв его за украинца.
«Водитель сказал, что он не украинец по национальности и у него нет проблем с такими лицами. Однако после того, как двое мужчин вышли из магазина, между ними произошло физическое нападение», — сообщилапресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова.
Нападавший схватил мужчину за шею и повалил на землю, после чего несколько раз ударил его коленом в лицо и грудь. Затем он ушел. В полиции не назвали национальность потерпевшего и по какой именно причине он принял водителя за украинца (акцент и др.).
Полиция ищет свидетелей
Полиция разыскивает подозреваемого и опубликовала запись инцидента с камер видеонаблюдения. На них также были замечены мужчина и женщина, которых также разыскивает полиция для дачи показаний.
В полиции не уточнили степень и характер травм, а также подробности о продолжительности лечения или нетрудоспособности нападавшего водителя. Пресс-секретарь сообщила, что детективы расследуют дело как нападение с наказанием до трех лет лишения свободы.
«Если вы узнали людей на кадрах камеры, позвоните по номеру 158 или в любой полицейский участок», — добавила Зелинкова.
Утром водитель посетил магазин возле вестибюля метро, где встретил другого покупателя, который без видимой причины начал оскорблять его, приняв его за украинца.
«Водитель сказал, что он не украинец по национальности и у него нет проблем с такими лицами. Однако после того, как двое мужчин вышли из магазина, между ними произошло физическое нападение», — сообщилапресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова.
Нападавший схватил мужчину за шею и повалил на землю, после чего несколько раз ударил его коленом в лицо и грудь. Затем он ушел. В полиции не назвали национальность потерпевшего и по какой именно причине он принял водителя за украинца (акцент и др.).
Полиция ищет свидетелей
Полиция разыскивает подозреваемого и опубликовала запись инцидента с камер видеонаблюдения. На них также были замечены мужчина и женщина, которых также разыскивает полиция для дачи показаний.
В полиции не уточнили степень и характер травм, а также подробности о продолжительности лечения или нетрудоспособности нападавшего водителя. Пресс-секретарь сообщила, что детективы расследуют дело как нападение с наказанием до трех лет лишения свободы.
«Если вы узнали людей на кадрах камеры, позвоните по номеру 158 или в любой полицейский участок», — добавила Зелинкова.
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