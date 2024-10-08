В Праге мужчина напал на водителя автобуса, потому что подумал, что тот украинец

Конфликт произошел в пятницу, 27 сентября, однако подозреваемый пока не найден, поэтому полиция сейчас обратилась к общественности за помощью в установлении личности нападавшего.



Утром водитель посетил магазин возле вестибюля метро, ​​где встретил другого покупателя, который без видимой причины начал оскорблять его, приняв его за украинца.



«Водитель сказал, что он не украинец по национальности и у него нет проблем с такими лицами. Однако после того, как двое мужчин вышли из магазина, между ними произошло физическое нападение», — сообщилапресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова.



Нападавший схватил мужчину за шею и повалил на землю, после чего несколько раз ударил его коленом в лицо и грудь. Затем он ушел. В полиции не назвали национальность потерпевшего и по какой именно причине он принял водителя за украинца (акцент и др.).



Полиция ищет свидетелей



Полиция разыскивает подозреваемого и опубликовала запись инцидента с камер видеонаблюдения. На них также были замечены мужчина и женщина, которых также разыскивает полиция для дачи показаний.



В полиции не уточнили степень и характер травм, а также подробности о продолжительности лечения или нетрудоспособности нападавшего водителя. Пресс-секретарь сообщила, что детективы расследуют дело как нападение с наказанием до трех лет лишения свободы.



«Если вы узнали людей на кадрах камеры, позвоните по номеру 158 или в любой полицейский участок», — добавила Зелинкова.