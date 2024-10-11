Мужчина в Праге угрожал прийти в больницу с оружием, чтобы не ждать в очереди
14 октября 2024
10:30
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Мужчина, угрожавший пойти в Центральный военный госпиталь в Праге (ÚVN) и взять с собой пистолет, в воскресенье вечером оказался в руках полиции. Сотрудники правопорядка задержали его дома.
«Я приду лечиться и возьму свой пистолет», — позвонил мужчина в больницу. Вскоре у его двери появилась полиция.
«Мужчина позвонил в ÚVN и сказал, что едет к врачу и что не хочет ждать в очереди, поэтому возьмет с собой пистолет», — рассказал представитель полиции Рихард Хрдина.
Полиция направила в больницу патруль первого реагирования и объявила соответствующие меры, но их работа стражей порядка закончилась по месту жительства мужчины. «Мы задержали подозреваемого дома, никакого оружия у него при себе не было», — сказал Хрдина.
Он не сообщил подробностей дела, например, откуда был родом мужчина, сколько ему лет и какова была его мотивация. «Мы расследуем этот инцидент», — отметил он.
«Мужчина позвонил в ÚVN и сказал, что едет к врачу и что не хочет ждать в очереди, поэтому возьмет с собой пистолет», — рассказал представитель полиции Рихард Хрдина.
Полиция направила в больницу патруль первого реагирования и объявила соответствующие меры, но их работа стражей порядка закончилась по месту жительства мужчины. «Мы задержали подозреваемого дома, никакого оружия у него при себе не было», — сказал Хрдина.
Он не сообщил подробностей дела, например, откуда был родом мужчина, сколько ему лет и какова была его мотивация. «Мы расследуем этот инцидент», — отметил он.
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