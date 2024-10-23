«Автомобили-утопленники» из США появятся на чешском рынке. Их выдадут за немецкие
26 октября 2024
15:00
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Утопленные или неисправные автомобили из американского штата Флорида после урагана «Милтон» могут попасть на европейский рынок уже в ноябре, предупредила в пятницу компания Cebia. В основном они будут предназначаться для Центральной и Восточной Европы и часто будут указаны как имеющие немецкое происхождение, говорится в сообщении.
«Это печальная реальность, что каждое стихийное бедствие приносит несчастье и людям, которых оно непосредственно не затрагивает. В данном случае многие европейцы пострадали от последствий урагана „Милтон“, который пронесся по Флориде в октябре. Они по незнанию покупают автомобиль, который был либо затоплен, либо значительно поврежден, например, в результате столкновения со зданиями, и не был должным образом отремонтирован», — говорит директор Cebia Мартин Пайер.
«Для чешских покупателей они часто выглядят как автомобили, привезенные из Германии, а не из-за океана», — предупредил глава компании, специализирующейся на проверке истории подержанных автомобилей.
Ремонтировать автомобили после полного экономического ущерба нецелесообразно с финансовой точки зрения. После дешевого ремонта на скорую руку они точно не будут соответствовать требованиям безопасности.
Мошенники, ремонтирующие и перепродающие автомобили, заменят, например, фары и другие элементы, которые могли бы выдать истинное происхождение. Однако по сравнению с исправными подушками безопасности или проводкой это незначительные мелочи, поскольку эти детали можно извлечь из разбитых автомобилей, как и детали кузова.
«Для чешских покупателей они часто выглядят как автомобили, привезенные из Германии, а не из-за океана», — предупредил глава компании, специализирующейся на проверке истории подержанных автомобилей.
Ремонтировать автомобили после полного экономического ущерба нецелесообразно с финансовой точки зрения. После дешевого ремонта на скорую руку они точно не будут соответствовать требованиям безопасности.
Мошенники, ремонтирующие и перепродающие автомобили, заменят, например, фары и другие элементы, которые могли бы выдать истинное происхождение. Однако по сравнению с исправными подушками безопасности или проводкой это незначительные мелочи, поскольку эти детали можно извлечь из разбитых автомобилей, как и детали кузова.
Пайер добавил, что в соседней Германии за последнее десятилетие ситуация изменилась на противоположную. Если раньше 70% продавцов подержанных автомобилей были из Германии, то сегодня их только 30%. Это одна из причин, по которой мошенничество, в том числе подделка происхождения, встречается все чаще.
В последние годы в Европе и на чешском рынке все чаще появляются подержанные автомобили из США и Канады. В связи с этим компания Cebia расширила свои источники данных об автомобилях из этих стран и заявила, что в настоящее время располагает информацией о 93% зарубежных автомобилей.
«Благодаря этому мы можем видеть, что 68% проданных в Чехии автомобилей — после полного повреждения, еще 17% — после среднего или крупного повреждения и только 15% не пострадали. И это нормальное состояние, а не чрезвычайная ситуация, связанная со стихийным бедствием», — заключил Пайер.
На автомобили с фальсифицированным происхождением дилеры могут повысить цену в среднем на десять-двадцать тысяч крон. Однако непредвиденные расходы покупателя на обслуживание и ремонт в последующие годы могут быть еще выше.
Компания Cebia также недавно предупредила об опасности продажи подержанных автомобилей, пострадавших от воды после сентябрьского наводнения в Моравии.
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