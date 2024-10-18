Пьяный приставал к людям в общественном транспорте Праги. Полицейскому пришлось стрелять

Инцидент произошел на улице Белогорской возле трамвайной остановки «На Марьянце». Пресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова сообщила, что, по первоначальной информации, мужчина угрожал водителю трамвая, но в итоге это не подтвердилось.



«Пьяный мужчина приставал к другим пассажирам», — сказала пресс-секретарь, добавив, что, в качестве жервты выбрал одного из мужчин, который пытался его успокоить. Агрессор понятия не имел, что речь идет о полицейском в штатском.



В конце концов, по словам представителя пресс-службы, они оба вышли на остановке, где пьяный стал угрожать расправой, на что полицейский отреагировал, раскрыв факт своей профессии и показав ему служебное удостоверение. Это не помешало мужчине предпринять дальнейшие шаги, после чего полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух.



Полиция не сообщила, сколько лет подозреваемому и сколько промилле алкоголя было в крови после теста. По словам представителя пресс-службы, полицейский стрелял из легального оружия. Следователи по уголовным делам продолжают выяснять обстоятельства происшествия.