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Пьяный приставал к людям в общественном транспорте Праги. Полицейскому пришлось стрелять

Новости 420on
21 октября 2024
22:00
658
Днем в понедельник полиция расследовала инцидент с пьяным мужчиной, который своим поведением угрожал пассажирам трамвая в Праге. Полицейский в штатском, который также ехал в этом трамвае, пытался его успокоить, но это было бесполезно. Кульминацией конфликта стал предупредительный выстрел полицейского, когда оба вышли на остановке «Бржевнов».
Инцидент произошел на улице Белогорской возле трамвайной остановки «На Марьянце». Пресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова сообщила, что, по первоначальной информации, мужчина угрожал водителю трамвая, но в итоге это не подтвердилось.

«Пьяный мужчина приставал к другим пассажирам», — сказала пресс-секретарь, добавив, что, в качестве жервты выбрал одного из мужчин, который пытался его успокоить. Агрессор понятия не имел, что речь идет о полицейском в штатском.

В конце концов, по словам представителя пресс-службы, они оба вышли на остановке, где пьяный стал угрожать расправой, на что полицейский отреагировал, раскрыв факт своей профессии и показав ему служебное удостоверение. Это не помешало мужчине предпринять дальнейшие шаги, после чего полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух.

Полиция не сообщила, сколько лет подозреваемому и сколько промилле алкоголя было в крови после теста. По словам представителя пресс-службы, полицейский стрелял из легального оружия. Следователи по уголовным делам продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
полиция транспорт алкоголь Прага преступность оружие Чехия
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