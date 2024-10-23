Из-за проверки пожарной безопасности на два дня будут закрыты тоннели на Пражской кольцевой дороге

Объездные пути будут проходить через Йижни спойку, Баррандовский мост, улицу К Баррандову и с юго-запада через Страконицкую улицу. В связи с ограничением проезда по Баррандовскому мосту в связи с его реконструкцией пробки ожидаются не только на Пражской кольцевой дороге, но и на всех подъездах к Баррандовскому мосту.





В ходе испытаний будет проверена функциональность мер и реакция систем управления. Последние испытания Лохковского и Холупицкого тоннелей проводились в прошлом году, и, по словам представителей мэрии Праги, они должны быть повторены не позднее 28 октября этого года. «Испытания были отложены из-за продления сроков ремонта моста Баррандов», — говорится в сообщении.





Дирекция дорог и автомагистралей рекомендует водителям планировать свои поездки так, чтобы им не приходилось проезжать через Лохковский и Холупицкий тоннели, Баррандовский мост и подходы к нему не только на Йижни спойке и улице К Баррандову. Однако, если нет возможности отложить поездку, лучше хотя бы проверить текущую ситуацию перед поездкой и воспользоваться навигационными онлайн-приложениями.





Водителям грузовиков, которые не могут отложить поездку, рекомендуется следовать по обозначенным маршрутам объезда через Йижни спойку, Баррандовский мост, улицу К Баррандову и Страконицкую улицу с юго-запада, но при этом следует ожидать осложнения движения.





Не рекомендуется ехать через Радотин в направлении от Бероунки. Съезд 15 Лохков все еще закрыт из-за ограничений движения на Пражской кольцевой дороге, а проезд через Сливенец затруднен.





Больше не действует ограничение на Баррандовском мосту, когда можно было свернуть в направлении Баррандова и Збраслава по одной полосе. Тем не менее рампа со Страконицкой на Баррандовский мост остается закрытой, вместо нее можно использовать реверсивную рампу в Лиховаре, чтобы повернуть обратно на Баррандовский мост.





С другой стороны, существующий маршрут объезда закрытой Страконицкой рампы с Лаховицкой рампы через Пражскую кольцевую дорогу временно отменен.





Таким образом, на время закрытия тоннелей Пражской кольцевой дороги все маршруты объезда будут проходить от развязки на Лаховице по Страконицкой улице в сторону центра и с разворотом на реверсивной рампе в районе Лиховар. С помощью реверсивной рампы можно будет также проехать в обратном направлении из Баррандова в Збраслав.