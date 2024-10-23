Агентства эксплуатируют украинских беженцев в Чехии

Согласно статистике МВД, в Пльзеньском крае проживает около 32 000 украинских беженцев, из них примерно 17 000 работают. «Мы знаем из практики и данных Бюро по трудоустройству, что занятость через агентства по-прежнему преобладает», — говорит Виктор Румпик из Diakonia Západ. Румпик давно занимается вопросами миграции, прав человека и интеграции иммигрантов. Он работает в качестве полевого сотрудника и координатора украинской деятельности.





Иностранцы обычно приезжают в Чехию благодаря своим родственникам, друзьям или соотечественникам. «Они им доверяют, что вполне логично. Затем они получают в агентстве контракт на чешском языке, который поспешно подписывают и отправляются на завод на смену», — объясняет обычный сценарий Ева Мала из People in Need. Она является методистом в области эксплуатации и трудовых отношений.





Без окон и света





Представители неправительственных организаций помогали, например, Марии, студентке университета, которая бежала с семьей в страну еще до войны. Она работала по 12 часов в день в комнате без окон и дневного света. Ее зарплата составляла от 20 000 до 22 000 крон. Агентство брало с нее деньги за аренду квартиры, при этом она не знала, сколько на самом деле стоят услуги. «Затем они заставили клиентку продлить контракт на значительно худших условиях и переехать в другое место. Позже она также получала текстовые сообщения с угрозами», — описали эксперты в своем анализе эксплуатации иностранцев в Пльзеньском крае.





Переговоры по списку





Согласно результатам исследования, некоторые беженцы не имеют медицинского и социального страхования, не получают оплату за сверхурочную работу, отпуск, больничный или уход за ребенком, также имеют место махинации с зарплатой. Недобросовестная практика включает в себя и штрафы. «У клиентов вычитают деньги за так называемую плату за тапочки, то есть за неправильно подобранную обувь, или за посещение туалета», — говорит Мала.





Еще одна сложность — жилье, которое беженцам опять же предоставляют агентства. По словам Малы, это держит украинцев в тисках. Клара Захова из Пльзеньской епархиальной благотворительной организации, в ведении которой находится консультационный центр для иностранцев, это подтвердила. «Угроза потерять работу и жилье очень велика. Клиенты подвергаются давлению и манипуляциям. Если они уже вступают в спор, случается, что они не получают последнюю зарплату, с них взимаются различные вычеты, и в итоге они оказываются должны деньги», — рассказала она.





Современное рабство





По словам Румпика, если возникают проблемы, агентства заставляют беженцев самостоятельно оплачивать жилье. «Но цены непомерно высоки. Примерно 7 500 за кровать в комнате, где есть общая ванная. Семья из четырех человек должна заплатить 30 000», — подсчитал он.





Он добавил, что некоторые виды практики превращаются в современное рабство, где не соблюдаются основные права человека. «Некоторые иностранцы скитаются с места на место. У них нет контракта, они получают только авансы, которых хватает на неделю. Затем с них берут плату за жилье, и они оказываются в минусе. Они полностью лишены системы и какой-либо защиты», — объясняет Румпик.





Иностранцы обычно боятся обращаться в полицию или другие учреждения. Поэтому расследуется лишь малая часть случаев. «В настоящее время мы занимаемся делом, о котором нам сообщил новостной сервер Novinky.cz, — подтвердила пресс-секретарь полиции Дагмар Брожова. Речь идет об украинке, которая родила преждевременно, и ребенок умер». По словам Румпика, это дело — результат недобросовестной практики агентского найма.





Недавно криминалисты также предъявили обвинение в мошенничестве пятидесятидвухлетнему мужчине из Рокичан. По данным следствия, он обманным путем устраивал украинских беженцев и заработал на этом около 2 миллионов. «Других серьезных дел за последнее время мы не видели», — говорит Брожова.

После начала войны в Украине Государственная инспекция труда сосредоточилась на трудоустройстве беженцев в Чехии. Пресс-секретарь учреждения Рихард Колибач подсчитал, что на данный момент они провели 166 масштабных проверок в западной части Чехии, а еще пять находятся в процессе. «Наиболее частыми нарушениями закона были нелегальная работа, незаключение письменного договора и несоблюдение условий агентского найма. К ним относятся невыплата заработной платы или ее части, невыплата обязательных надбавок к заработной плате, отсутствие надлежащего учета отработанного времени и непрохождение первичного медицинского осмотра», — сказал Колибач.





По словам Петра Бурковича, президента Ассоциации агентств занятости, недобросовестная практика касается нелегальных агентств. «В 99% случаев так и происходит. Мы не наблюдали ничего подобного среди наших членов», — отметил он. Однако представители неправительственных организаций, с которыми удалось связаться, отрицают это. «Это, безусловно, тоже агентства, которые имеют разрешение от министерства, но они не обязательно входят в Ассоциацию», — подчеркнула Мала. Румпик добавил, что эксплуатацией также занимаются иностранцы из других стран и социально незащищенные чехи.