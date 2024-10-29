Автономное вождение в Чехии будет регулироваться законом. Производители будут нести ответственность за аварии

Поправка переносит ответственность с водителя на автомобиль с активным автономным режимом, расширяет определение водителя или позволяет водителю управлять автомобилем без контакта с педалями или рулевым колесом.





Автопроизводитель будет нести ответственность за любые аварии с участием автомобилей в автономном режиме.





«С помощью предстоящего нововведения мы хотим разрешить эксплуатацию в Чехии одобренных автоматизированных транспортных средств, технологии которых значительно повысят комфорт и безопасность водителей на наших дорогах», — заявил министр транспорта Мартин Купка (ODS). В настоящее время поправка проходит процедуру комментирования.





Благодаря технологиям автономное транспортное средство может двигаться самостоятельно в заданных условиях, то есть без вмешательства водителя. До сих пор водители могли использовать в своих автомобилях только так называемые ассистенты вождения, которые включают в себя такие функции, как контроль положения автомобиля в полосе движения или регулировка скорости в зависимости от того, насколько быстро едет автомобиль впереди. Однако от водителя по-прежнему требуется постоянное внимание, ведь именно он отвечает за управление автомобилем.





Автономное вождение на автобанах





По словам Марии Новаковой, менеджера по нормативным вопросам и данным Ассоциации автомобильной промышленности, поправка будет означать, что водитель сможет передавать управление автомобилем во время движения и не должен будет полностью отдавать свое внимание вождению. Согласно предложенной формулировке поправки, автомобиль может передавать управление только на дороге, где нет пешеходов и велосипедистов, а от встречного движения его отделяет физический барьер, чаще всего автомагистраль.





По словам Новаковой, условия для принятия на себя управления автомобилем контролируются им самостоятельно. Дисплей информирует водителя о готовности к управлению. Водитель передает управление автомобилю, например, нажатием кнопки на рулевом колесе. Автомобиль отвечает за соблюдение правил дорожного движения только после того, как водитель подтвердит, что передал управление. В этот момент ответственность за управление транспортным средством несет производитель автомобиля.





Законодательное определение водителя будет также применяться к лицам, передающим транспортное средство и осуществляющим надзор за ним, даже если они не управляют им напрямую. В реестр дорожных транспортных средств будет внесена информация о том, был ли зарегистрированный автомобиль одобрен как автоматизированный.





Помимо министерства, в разработке закона принимали участие представители автомобильной промышленности, полиции и страховых компаний.