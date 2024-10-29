Продажи Škoda растут в Западной Европе, но падают в Азии

Продажи выросли на 3,8% до 20,4 миллиарда евро, или примерно 510 миллиардов крон. Операционная прибыль увеличилась на треть и составила 1,7 миллиарда евро, или около 42,5 миллиарда крон. Компания считает сентябрь обнадеживающим. «Это был лучший месяц для бренда Škoda более чем за три года. Более 84 000 поставленных автомобилей — это самый высокий показатель с июня 2021 года», — заявил в пресс-релизе пресс-секретарь автопроизводителя Томаш Котера.



Положительные показатели сохраняются благодаря объемам продаж в основном в Западной и Центральной Европе, где реализуется подавляющее большинство продукции. В Западной Европе продажи выросли на десятую часть и составили 393 000 проданных автомобилей, а в Центральной Европе на данный момент продано 138 000 автомобилей, что на две тысячи больше, чем в это время в прошлом году. «Наиболее успешными рынками с точки зрения абсолютного роста за три квартала стали Германия, Турция, Великобритания, Польша и Франция», — уточнил Котера.



Азиатские рынки, напротив, продолжают падать. Китай упал еще на треть и составил менее 12 000 проданных автомобилей, а Индия — с 36 000 до 24 000.



Среди моделей самым продаваемым автомобилем остается Octavia с результатом 165 000 проданных единиц. На втором месте — Kamiq с 92 000, на третьем — Fabia с 85 000. Электромобиль Enyaq находится на шестой позиции с 51 000 проданных единиц. Он пользуется успехом в Германии. «За сентябрь он занял там первое место среди электромобилей. Это также делает Enyaq вторым самым продаваемым электромобилем в Германии за первые девять месяцев 2024 года», — сообщил Котера.



В настоящее время автопроизводитель делает большую ставку на недавно запущенную полностью электрическую модель внедорожника Elroq, цена которой начинается от 799 000 крон. «На многих рынках этот электромобиль уже сопоставим по цене со своим аналогом с двигателем внутреннего сгорания, Karoq», — сказал Мартин Ян, член правления Škoda Auto, ответственный за продажи.



Автопроизводитель также готовит новые электрические модели к предстоящему периоду. Полностью новый Epiq должен появиться в 2026 году.