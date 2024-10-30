В Праге двух пешеходов сбил трамвай
1 ноября 2024
09:10
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Работа общественного транспорта в центре Праги была нарушена в пятницу утром из-за аварии, в результате которой трамвай сбил двух пешеходов. Полиция расследует несчастный случай. По данным полиции, мужчина и женщина получили множественные серьезные травмы.
Авария произошла в 6:36 утра на улице Ечна возле трамвайной остановки Штепанска. «На улице Ечна под травмай попали два пешехода. Помощь им оказали медики», — сообщили пожарные в сети «Х».
Трамвай сбил мужчину и женщину, по словам пресс-секретаря полиции Кристины Зелинковой, они шли не по пешеходному переходу.
По данным спасателей, мужчина и женщина получили множественные травмы. «На помощь им приехали два врача и две спасательные бригады. Среди множественных травм была и травма головы. Женщина была в сознании, а раненого мужчину ввели в искусственный сон и подключили к искусственной вентиляции легких», — сообщил представитель спасателей Карел Кирс. Работа трамваев была остановлена из-за вмешательства спасательных служб, из-за этого трамвай № 10 дал задний ход на И.П. Павлова, чтобы следовать по другому маршруту. В 7:15 полиция возобновила движение по дороге и путям, трамваи снова начали ходить.
Трамвай сбил мужчину и женщину, по словам пресс-секретаря полиции Кристины Зелинковой, они шли не по пешеходному переходу.
По данным спасателей, мужчина и женщина получили множественные травмы. «На помощь им приехали два врача и две спасательные бригады. Среди множественных травм была и травма головы. Женщина была в сознании, а раненого мужчину ввели в искусственный сон и подключили к искусственной вентиляции легких», — сообщил представитель спасателей Карел Кирс. Работа трамваев была остановлена из-за вмешательства спасательных служб, из-за этого трамвай № 10 дал задний ход на И.П. Павлова, чтобы следовать по другому маршруту. В 7:15 полиция возобновила движение по дороге и путям, трамваи снова начали ходить.
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