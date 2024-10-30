В Праге двух пешеходов сбил трамвай

Авария произошла в 6:36 утра на улице Ечна возле трамвайной остановки Штепанска. «На улице Ечна под травмай попали два пешехода. Помощь им оказали медики», — сообщили пожарные в сети «Х».



Трамвай сбил мужчину и женщину, по словам пресс-секретаря полиции Кристины Зелинковой, они шли не по пешеходному переходу.



По данным спасателей, мужчина и женщина получили множественные травмы. «На помощь им приехали два врача и две спасательные бригады. Среди множественных травм была и травма головы. Женщина была в сознании, а раненого мужчину ввели в искусственный сон и подключили к искусственной вентиляции легких», — сообщил представитель спасателей Карел Кирс. Работа трамваев была остановлена ​​из-за вмешательства спасательных служб, из-за этого трамвай № 10 дал задний ход на И.П. Павлова, чтобы следовать по другому маршруту. В 7:15 полиция возобновила движение по дороге и путям, трамваи снова начали ходить.