Из трубопровода в Праге произошла утечка газа, есть пострадавшие

В пятницу днем в Радотине на Цементаррской улице началась утечка газа. «Мы принимаем меры в связи с утечкой газа из газопровода высокого давления. Мы сотрудничаем с газовиками на месте», — сообщили пожарные в сети X.



Пожарные не сообщили, почему произошел прорыв газопровода. Судя по кадрам с места происшествия, на обочине дороги ведутся строительные или земляные работы.



В результате инцидента пострадал мужчина в возрасте 30 лет. «Спасатели доставили пациента с множественными травмами нижних конечностей в ближайшую больницу», — сообщила пресс-секретарь скорой помощи Яна Поштова.



На месте происшествия работает полиция, которая, по словам пресс-секретаря Яна Данека, перекрыла дорогу и прилегающую территорию. По его словам, непосредственной опасности для жителей нет, так как это место находится за пределами населенного пункта.



Однако из-за силы утечки газа химическая служба пожарных измерила его концентрацию в воздухе на близлежащей Пражской кольцевой дороге, где в пятницу днем наблюдается повышенное движение.



«Кольцевая дорога вне опасности и свободна. Цементаржская улица остается закрытой», — сообщили пожарные.